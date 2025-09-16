Živě: Ekonomická debata „Rozhodne volby peněženka?“

Přenos debaty můžete sledovat od 9:30.
Každý tematický blok zahájí odborná prezentace zástupce Katedry ekonomie CEVRO Univerzity, na kterou navážou reakce politických hostů. Debaty se zúčastní Patrik Nacher (ANO), Vojtěch Munzar (SPOLU), Jan Kuchař (STAN), Miroslav Ševčík (SPD), Libor Dušek (Piráti) a Vladimír Pikora (Motoristé sobě).Debatu moderuje Ing. Martin Slaný, Ph.D., člen akademické obce CEVRO Univerzity.
Program
9:30 – 9:40 Zahájení debaty
9:40 – 10:20 1. blok: Dostupnost a financování bydlení
- Úvodní prezentace: zástupce Katedry ekonomie CEVRO Univerzity Martin Slaný
- Reakce hostů z řad politických stran a hnutí
10:20 – 11:00 2. blok: Udržitelnost zdravotnictví a sociálních služeb
- Úvodní prezentace: zástupce Katedry ekonomie CEVRO Univerzity Jan Neugebauer
- Reakce hostů z řad politických stran a hnutí
11:00 – 11:40 3. blok: Postavení české ekonomiky ve světě
- Úvodní prezentace: zástupce Katedry ekonomie CEVRO Univerzity Marek Vokoun
- Reakce hostů z řad politických stran a hnutí
11:40 – 12:00 Závěrečná diskuse a ukončení akce