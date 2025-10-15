Živě: Erasmusdays 2025 ,,Záříme napříč Evropou"

Přenos z přednáškového sálu Muzea východních Čech v Hradci Králové můžete sledovat od 9:00.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové má zájem zviditelňovat mobility realizované v rámci programu Erasmus+ a informovat o jejich přínosech pro muzejnictví i další kulturní sféru.
Letošní setkání se tedy zaměří na prezentaci zkušeností, které účastníci napříč obory z muzejní sféry posbírali při svých cestách napříč Evropou.
Program
?? 9:00
??Přivítání
?? 9:15 – 9:55
??Petr Grulich (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
?? Využití starověkých vynálezů v 21. století – inspirace pro budoucí Craftlandii - Itálie a Řecko.
?? 9:55 – 10:35
??Kateřina Fajtlová (Muzeum umění Olomouc)
?? Prezentace sbírek v Turecku a Irsku.
?? 10:50 – 11:30
??Kateřina Šichanová, Tomáš Menec (Muzeum Náchodska)
?? Muzea v Tampere a okolí - z pohledu výstavářky a PR.
?? 11:30 – 12:10
?? Anna Zajícová (Národní Galerie Praha)
?? Louisiana v Kodani pohledem edukátorů.