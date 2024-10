Živě: Galavečer předání Cen SDGs 2024

Poznejte jako jedni z prvních inovace, které vznikají mezi českými vědci, studenty, známými firmami, neziskovými organizacemi nebo odvážnými jednotlivci, sledujte přenos z Černínského paláce od 19:00.

Letošní ročník vyniká širokou škálou projektů, které řeší aktuální společenské problémy, pomáhají dětem i mladým lidem držet krok s překotnou modernizací, otevírají ve společnosti nová a tolik potřebná témata jako duševní zdraví nebo využití AI ve vzdělávání dětí a nezavírají oči ani před problémy, které se dějí daleko za našimi hranicemi nebo mezi různými skupinami naší společnosti.

Právě v kategorii Diverzita, rovnost a inkluze předá trofej za generálního partnera členka představenstva Skupiny ČEZ a Chief Sustainability Officer Michaela Chaloupková. "Zatímco biodiverzitu, tedy ekologickou různorodost, bereme všichni automaticky jako dobrou a žádoucí, u lidské diverzity máme stále ještě velké rezervy. Je přitom stejně obohacující a prospěšná a já vítám projekty, které to dokazují,“ řekla.

Již tradičně si vítězné projekty odnáší unikátní trofej, která sama nese nějaké poselství. Letos se pořadatelé spojili se společností ELTON hodinářská a vyrobili nejbarevnější limitovanou edici zcela unikátních hodinek PRIM. Jeden Cíl, jedna barva. Na dominantní ploše je umístěno motto No time to waste a laser na zadní víko je napsáno poslání každých hodinek. Jedny z hodinek, symbolizující Cíl partnerství, jsou určené do dražby na dobrou věc. Mají ručně vykrývaný číselník s motivem zeměkoule, inhouse mechanický strojek s ručním nátahem i průhled na strojek. Tyto hodinky lze považovat za umění spojené s jemnou prací českých hodinářských mistrů.

Ceny SDGs jsou světově unikátním oceněním za naplňování globálních cílů OSN. Ztělesňují spolupráci a partnerství mezi nevládní organizací, státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership). Ceny SDGs v Česku od roku 2017 uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí, ministerstvem životního prostředí a od roku 2024 také s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Generálním partnerem je Skupina ČEZ. Partnerem pro trofeje je Czechoslovak Group a PRIM. Za mediální podpory Forbes Česko, TV Nova, Newstream, Respekt, Nový prostor a Marketing a Media a celé řady podporovatelů.