Živě: GIS Global Investment Summit 2025 na Pražském hradě

Co hýbe světem investic, představí řečníci na GIS Global Investment Summitu 2025, který se koná 12. února v prostorách Pražského hradu. Událost přestaví komplexní program zaměřený na aktuální makroekonomické otázky, inovace ve světě investic a praktické strategie pro investory. Program zahrnuje témata od globální ekonomiky přes trading, dlouhodobé investování a alternativní aktiva až po investice do nemovitostí. Návštěvníci summitu se dočkají vystoupení více než 35 speakrů ze společností jako Česká spořitelna, Raifeisenbank, J&T Banka, Trinity Bank, Generali a XTB. Jejich zástupci nastíní, co čeká českou a světovou ekonomiku v roce 2025.