Živě: Global Ecommerce Congress 2026 - největší e-commerce událost roku

GECOM 2026 se zaměří na to, jak AI mění obchodní modely, řízení firem, zákaznickou zkušenost i mezinárodní expanzi. Program nabídne strategické přednášky, panelové diskuse, případové studie a konkrétní návody pro implementaci AI-first přístupů do firemních procesů. Součástí bude také prostor pro networking a představení praktických řešení od technologických firem.
Klíčová témata programu 2026
- Predikce vývoje AI v Česku, Evropě, USA a Číně – dopady na e-commerce a retail.
- AI-first strategie ve firmách – jak nastavit leadership, procesy a kulturu.
- AI governance vs. růst – řízení rizik, bezpečnost, inovace a legislativa.
- AI-first commerce Česko 2026 – jak budou vypadat e-shopy a marketplaces příštích let.
Generativní AI v marketingu – automatizace obsahu, personalizace, kampaně a predikce chování zákazníků.
- B2B transformace s AI – automatizace obchodních procesů, lead scoring a optimalizace pipeline.
- Expanze na mezinárodní trhy díky AI a datové analytice.
- Cloudová pevnost s AI – infrastruktura, bezpečnost a efektivita v době AI boomu.
- Digitální bezpečnost – detekce malwaru, sociální inženýrství a ochrana před novými hrozbami.
Kongres přivítá více než 50 odborníků a lídrů české digitální scény. Mezi hlavní vystupující patří zástupci společností: Slevomat, Alensa, Atairu, Shoptet, Leadgen Akademie, Leadspicker.
Vystoupí také zástupci technologických firem, marketéři, architekti digitálního byznysu, zakladatelé úspěšných e-commerce projektů a experti na AI implementaci. Diskutovat budou o budoucnosti české e-commerce, o role dat a o tom, jak české firmy mohou držet krok s globální konkurencí.
Součástí kongresu budou i zahraniční hosté z technologického a e-commerce prostředí. Na programu je také večerní afterparty, která navazuje na tradici předchozích ročníků a patří k největším networkingovým setkáním roku v rámci české digitální komunity.
Očekává se účast více než 500 odborníků, CEO, zakladatelů startupů, investorů, inovátorů a technologických lídrů.
„Cílem GECOM 2026 je ukázat, jak AI mění české podnikání napříč obory. Kongres propojí špičky e-commerce, technologie a inovací na jednom místě,“ říká Jan Novotný, organizátor akce.
