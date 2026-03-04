Živě: Global Investment Summit 2026 - nejvýznamnější investiční událost roku

Přenos z Martinického paláce na Pražském hradě můžete sledovat od 8:00, program začíná v 8:30.
Klíčová témata programu 2026
• Aktuální data o vývoji cen nemovitostí – Ondřej Záruba přinese exkluzivní analýzy rezidenčního i komerčního trhu.
• Hlavní příčiny nedostatečné výstavby v ČR – architekti a zástupci státu o územních plánech a pomalých schvalovacích procesech.
• Debata lídrů pražského a regionálního developmentu – strategie největších developerů, kapitálové přesuny a nové příležitosti.
• FKI jako nástroj financování developmentu – mezzanin vs. ekvita, rozdíl mezi reálnými a „fake“ fondy.
• Realitní fondy a buy side perspektiva – asset alokace, rizika a příležitosti na českém trhu.
• CEE region: office & retail nemovitosti – dopady e-commerce, home office a role zahraničních investorů.
• Logistika a datová centra budoucnosti – GPU datová centra, časové prodlevy projektů a výzvy evropského trhu.
• Elitní realitní makléři a konzultanti – očekávání klientů, valuace a nedostatek dat.
• Architektura a její ekonomický význam – příklady staveb, které drží hodnotu napříč dekádami.
• Akcie, dluhopisy, trading, krypto a private equity – od radikálních změn akciových trhů přes fixed income až po debaty o private equity a tradingové strategie nové generace.
• Makroekonomické výhledy – inflace, sazby, geopolitika a dopady amerických voleb.
Summit přivítá více než 40 špičkových osobností z ČR i ze zahraničí. Mezi nimi:
• Miroslav Singer, Chief Economist CEE, Generali CEE Holding B.V.
• Ondřej Záruba, Managing Director, Comsense Analytics / Future X1
• Michal Skořepa, Economist, Česká spořitelna
• Lukáš Kovanda, Chief Economist, Trinity Bank
• Pavel Peterka, Chief Economist, XTB
• Michaela Nováková, Chief Editor, Investiční web
• Marek Tichý, Co-Founder, TaK Architects
• Winy Maas, Co-Founder, MVRDV (Nizozemsko)
• Regina Loukotová, Head of School, ARCHIP
a další přední ekonomové, architekti, investoři, influenceři i zástupci státní správy.
Summit tradičně přivítá i special guests – osobnosti světové architektury a kapitálových trhů. Jejich vystoupení doplní výroční reflexe pěti let GISu.
„Pět let GISu ukazuje, že Praha je přirozeným centrem investiční debaty ve střední Evropě. Summit letos nabídne nejucelenější program v historii – od nemovitostí přes kapitálové trhy až po makroekonomii,“ říká organizátor Jan Novotný.
Více o programu: https://www.globalinvestsummit.com/program/
Zdroj: Global Investment Summit (GIS)