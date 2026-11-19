Přenos z pražského Paláce Euro na Václavském náměstí můžete sledovat od 14:00.
Na konferenci vystoupí:
- Sabina Wyrobová, country manažerka EF Education First pro Českou republiku, představí výsledky letošního EF EPI.
- doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D., docentka Katedry anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a vedoucí oddělení metodologie výuky anglického jazyka, přinese odborný pohled na výuku anglického jazyka v České republice,
- Johana Bázlerová, influencerka (@jsemvobraze) a studentka programu Peace and Conflict Studies ve Švédsku, se podělí o svůj pohled na význam jazyků a zahraničních zkušeností.
Zdroj: EF Education First
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60107.