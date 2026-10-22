Živě: Jak může chytrá výroba fungovat v praxi? Inspiration Day 2026 poprvé naplno představuje JIC Smart Factory

Z přenosu se dozvíte, jak se s tlakem na efektivitu a nedostatkem lidí vyrovnávají výrobní firmy, jaké zkušenosti si odnesla technologická firma, která se prosadila na světových trzích, a kde ve výrobě mohou najít uplatnění nová řešení startupů. Společným tématem je propojení technologií, dat, procesů a lidí, díky kterému vzniká výroba flexibilnější, efektivnější a odolnější vůči všemu, co přijde.
Přenos z JIC Smart Factory můžete sledovat od 10:00.
JIC Smart Factory výrobním firmám pomáhá najít, co má v jejich provozu smysl zlepšit, a technologickým firmám ověřit jejich řešení pro výrobu v praxi. V Kuřimi k tomu nabízí 300 m2 plochy vybavené technologiemi pro chytrou výrobu, od robotiky po prediktivní údržbu a průmyslovou AI.
Proč se inovační agentura, která podpořila více než 1 300 startupů, věnuje i výrobě, vysvětluje její ředitel Petr Chládek: „Firmám dnes nestačí řešit, jak posouvat svou výrobu, produkty a technologie. Potřebují vědět, kam a jak růst. Tým v Kuřimi se už 13 let věnuje chytré výrobě. Teď jeho know-how propojujeme se zkušenostmi JICu s růstem firem.“
Zdroj: JIC STARTUP HUB
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59718.