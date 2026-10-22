Živě: Jak může chytrá výroba fungovat v praxi? Inspiration Day 2026 poprvé naplno představuje JIC Smart Factory

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  6:00
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Praha 22. října 2026 (PROTEXT) - Inovační agentura JIC přináší inspiraci, jak může chytrá výroba fungovat v praxi. Na akci Inspiration Day 2026 ve čtvrtek 22. října poprvé naplno představí JIC Smart Factory, tým expertů a technologické zázemí pro chytrou výrobu, dříve centrum INTEMAC.

Z přenosu se dozvíte, jak se s tlakem na efektivitu a nedostatkem lidí vyrovnávají výrobní firmy, jaké zkušenosti si odnesla technologická firma, která se prosadila na světových trzích, a kde ve výrobě mohou najít uplatnění nová řešení startupů. Společným tématem je propojení technologií, dat, procesů a lidí, díky kterému vzniká výroba flexibilnější, efektivnější a odolnější vůči všemu, co přijde. 

Přenos z JIC Smart Factory můžete sledovat od 10:00.

JIC Smart Factory výrobním firmám pomáhá najít, co má v jejich provozu smysl zlepšit, a technologickým firmám ověřit jejich řešení pro výrobu v praxi. V Kuřimi k tomu nabízí 300 m2 plochy vybavené technologiemi pro chytrou výrobu, od robotiky po prediktivní údržbu a průmyslovou AI. 

Proč se inovační agentura, která podpořila více než 1 300 startupů, věnuje i výrobě, vysvětluje její ředitel Petr Chládek: „Firmám dnes nestačí řešit, jak posouvat svou výrobu, produkty a technologie. Potřebují vědět, kam a jak růst. Tým v Kuřimi se už 13 let věnuje chytré výrobě. Teď jeho know-how propojujeme se zkušenostmi JICu s růstem firem.“ 

 

Zdroj: JIC STARTUP HUB

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59718.

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