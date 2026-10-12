Živě: Jak poznat pravdu v době AI? Exkluzivní data Ipsosu o důvěře v digitální komunikaci a představení aplikace Vodafone Verify

Přenos briefingu z PressCentra ČTK můžete sledovat od 10:00.
Součástí programu bude také vystoupení předního experta na AI a deepfake technologie Matyho Boháčka, výzkumníka působícího na Stanfordově univerzitě, který představí aktuální trendy, rizika i reálné ukázky zneužití AI v praxi.
Program přenosu:
10:00-10:10 Úvodní keynote
Violeta Luca, generální ředitelka, Vodafone Česká republika
10:10-10:25 Výsledky výzkumu společnosti Ipsos
Tereza Horáková, specialistka výzkumu, Ipsos
10:25-10:40 Deepfake technologie v praxi: aktuální hrozby a ukázky zneužití AI
Maty Boháček, spoluzakladatel a Chief Scientist, SYNHAWK
10:40-10:55 Vodafone Verify: jak ověřovat obsah vytvořený pomocí AI
Petr Roháček, ICT produktový manažer, Vodafone Česká republika
10:55-11:30 Dotazy publika
Zdroj: Vodafone Czech Republic
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59556.