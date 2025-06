Živě: Jak se osvědčují právní postupy řešení předluženosti občanů České republiky?

Přenos z prostor Akademie věd ČR můžete sledovat od 9:30. Konferenci moderuje Michala Hergetová.

Na konferenci budou hodnoceny dopady právních úprav tzv. milostivých let, zastavování bagatelních a marných exekucí a zejména oddlužení podle insolvenčního zákona. Účastníci budou mít možnost seznámit se s přesnými údaji o dlužnících, výši jejich dluhů a míře uspokojení pohledávek věřitelů v oddlužení. Téma konference nabývá na významu v kontextu současného turbulentního vývoje mezinárodních vztahů. Česká republika bude čelit výzvám na posílení bezpečnosti státu, což si vyžádá značné náklady.

Hodnota dlouhodobě nesplácených závazků zadlužených lidí a společenské náklady spojené s pomocí těmto osobám jsou vysoké a dotýkají se všech českých občanů. Navíc se konference koná v přelomovém období účinnosti nové právní úpravy oddlužení a v roce voleb do Poslanecké sněmovny. Jednoduše shrnuto, budoucí strategie přístupu k zadluženým lidem může ovlivnit, jak se budou platit daně a pojistné do státního rozpočtu. Zda zadlužení lidé budou čerpat sociální dávky anebo se vrátí do řádných pracovních procesů. Debatu na toto téma povedou experti, kteří se problematikou každodenně zabývají. Současně je pozvánka zasílána zástupcům klíčových státních orgánů a také poslancům či senátorům.

Konference se zúčastní jako přednášející zástupci všech důležitých profesí, kterých se procesy týkají. Účast na krátkém vystoupení přijaly tyto osoby ze širokého spektra zájmových institucí: Vilém Anzenbacher (náměstek ministra spravedlnosti), zástupce Exekutorské komory, David Uhlíř (emeritní ústavní soudce), František Kučera (místopředseda VS v Praze), Ladislav Minčič (tajemník HK), Jan Vysloužil (předseda ČMBD), Radka Vladyková (výkonná ředitelka SMO), Soňa Walderová (soudkyně KS v Ostravě), Michal Žižlavský (předseda rady expertů ASIS), Helena Horská (ekonomka, NERV), Tomáš Sokol (člen představenstva ČAK).

Na konferenci se budou diskutovat, mimo jiné, tato témata:

Koho se týká předluženost Vývoj dluhu a uspokojení věřitelů Průměrná výše dluhů v krajích Aktuální zkušenosti z nových oddlužení