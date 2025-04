Živě: "Kde domov tour“ – Piráti startují kampaň k bydlení

Přenos z Nákladového nádraží Žižkov v Praze můžete sledovat od 14:30.

Krize bydlení je skutečnost, která se dotýká stovek tisíc lidí napříč Českem. Piráti proto začínají svou dvouměsíční kampaň "Kde domov tour“, která míří do všech krajů České republiky. Do krajů Piráti vezou odpovědi na řešení bytové krize.

Piráti kampaň symbolicky zahajují na místě, kde se mění nevyužitý brownfield v novou obytnou čtvrť. Na Nákladovém nádraží Žižkov tak kromě tour odstartují i změnu v přístupu ke krizi bydlení a v jejím řešení.

"V rámci výjezdů Kde domov tour se zastavíme v každém kraji. Budeme s lidmi mluvit o problémech s bydlením, ale hlavně ukazovat jednotlivá řešení: od dostupných nájemních bytů po podporu obcí a výstavbu tam, kde to dává smysl. Poslanci ostatních stran osekali zákon o podpoře bydlení. Z kontaktních míst, která by lidem pomáhala včas, nechali jen půlku a na zbylých 750 tisíc lidí se vykašlali. Tomu my přihlížet nebudeme. Za lidmi vyrazíme sami. My je v tom nenecháme,” přiblížil motivy výjezdů Kde domov tour lídr a předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Kromě setkání s občany Kde domov tour nabídne i večerní debaty s odborníky na urbanismus, výstavbu a sociální politiku. Lidé také budou moct podepisovat výzvu, která apeluje na razantnější řešení bytové krize.

Harmonogram kampaně Kde domov tour

23. 4. 2025 Zahájení v Praze

30. 4. 2025 Jihočeský kraj

2. 5. 2025 Zlínský kraj

5. 5. 2025 Liberecký kraj

7. 5 .2025 Olomoucký kraj

9. 5. 2025 Vysočina

20. 5. 2025 Středočeský kraj (Kladno)

28. 5. 2025 Královéhradecký kraj

3. 6. 2025 Karlovarský kraj

4. 6. 2025 Pardubický kraj

17. 6. 2025 Ústecký kraj

18. 6. 2025 Moravskoslezský kraj

25. 6. 2025 Plzeňský kraj

30. 6. 2025 Jihomoravský kraj