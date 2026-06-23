Živě: Kde vzniká budoucnost léčby - Jak si Česko stojí v klinickém hodnocení?

Přenos TK z Masarykova onkologického ústavu v Brně můžete sledovat od 10:00.
Potvrzení řečníci:
- MUDr. Tomáš Boráň, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv
- Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí oddělení hodnocení zdravotnických technologií Ministerstva zdravotnictví ČR
- doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., ředitelka CZECRIN a přednostka Farmakologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně
- doc. MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D., primářka Oddělení klinických studií Masarykova onkologického ústavu
- MUDr. Beata Čečetková, Ph.D., ředitelka klinického výzkumu TWMA
- Mgr. David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Zdroj: Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)