Živě: Kdo letos obdrží titul Anděl mezi zdravotníky?

  7:00
Lékařům, pečovatelům, zdravotním sestrám, záchranářům a farmaceutům chce za jejich náročnou a obětavou práci letos už pošesté poděkovat soutěž Anděl mezi zdravotníky. Koho porota zvolila jako nejsympatičtějšího Anděla? Přenos z Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě můžete sledovat v sobotu 23. srpna od 20:00.

Třináct finalistů z řad pečovatelů, lékařů, zdravotních sester a farmaceutů se utká v disciplínách, jako je představení, otázka od poroty, či úkoly ze zdravotnictví. 

Na akci zavítá hlavní sestra ČR, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání na ministerstvu zdravotnictví Alice Strnadová, náměstkyně ministra zdravotnictví Michaela Matušková, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Jiří Horecký, starosta města Náchoda Jan Birke, prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová, vrchní ředitel ekonomické a provozní sekce ministerstva práce a sociálních věcí Stanislav Klik, viceprezident Hospodářské komory České republiky Radek Jakubský, poslankyně a náměstkyně hejtmana Jana Berkovcová a další vzácní hosté. 

Během večera vystoupí Standa Hložek, Věra Martinová, Magda Malá, Josef Vágner, Šárka Rezková, protagonisté projektu Célin Dion a další osobnosti. V porotě zasednou Miroslav Etzler, Veronika Gajerová, Jana Fabiánová, Jana Doleželová, Kateřina Macháčková, Veronika Gajerová, Tereza Fajksová a další.

Na vítěze čeká zájezd od cestovní kanceláře Orex Travel Česká republika a zapůjčení automobilu Toyota od Autostyl Trutnov. Pro další oceněné vouchery na luxusní pobyt v Hotelu Plumlov,  jazykový kurz od společnosti Berlitz, nádobí Fabini,  sady luxusních vín od firmy Víno z Kobylí či pobyt v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Předvedou se v oblečení od společnosti Cadenza. A kdo jsou letošní Andělé, kteří reprezentují svá zdravotnická zařízení? 

V sobotu 23. srpna se v Náchodě ve finále Anděl mezi zdravotníky představí: 

1. Dis. Marcela Týblová - 48 let, Nemocnice AGEL Říčany, jednodenní lůžková péče, staniční sestra

2. PharmDr. Ludmila Debnárová - 50 let, Nemocnice Sokolov, vedoucí lékárny

3. Dis. Barbora Forgáčová - 33let, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Praha, zdravotní sestra JIP 

4. Lenka Kopecká -  52 let, Fakultní nemocnice Hradec Králové, staniční sestra neurologická klinika, iktové oddělení 

5. PhDr. Miluše Kameníková - 60 let, Fakultní nemocnice Brno, vedoucí porodních asistentek centra porodní asistence

6. Mgr. Bc. Vanda Tomášková - 47 let, Fakultní nemocnice Plzeň, klinická sestra a ranhojička

7. Bc. Karolína Berková - 30 let, Oblastní nemocnice Náchod, zdravotně sociální pracovnice oddělení sociální péče

8. Zuzana Šiborová - 44 let, Nemocnice Nové Město na Moravě, vrchní sestra chirurgického oddělení

9. Mgr. Jindra Holeková - 49 let, Pardubická nemocnice, urgentní příjem

10. Jiří Červík - 49 let, Domov Severka Jiříkov, pracovník v sociálních službách, vedoucí přímé péče,

11. MUDr. Jana Bednářová - 63 let, Krajská zdravotní nemocnice a.s. - Nemocnice Ústeckého kraje, primářka Emergency oddělení Masarykovy nemocnice

12. Daniela Zázvorková - 49 let,Rehabilitační nemocnice Beroun, všeobecná zdravotní sestra na akutním interním příjmu

13. Vilma Nikkerová -58 let, Unilabs odběrové místo Mazurská, odběrová sestra 

Generální partneři akce jsou: Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou, Batist Medical a.s., CHIRANA T. Injecta s.r.o. Praha, Knihy Dobrovský, Development Eva Minářová, Autostyl Trutnov.

