Živě: Kdo se stane držitelem titulu Historické město roku 2025?

Autor:
  6:05
Praha 16. dubna 2026 (PROTEXT) - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlásí ve čtvrtek 16. dubna 2026 vítěze soutěže Historické město roku 2025. Stane se tak na slavnostním setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, které každoročně pořádá SHSCMS společně s Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj a ICOMOS.

Přenos z kostela sv. Anny - Pražské křižovatky můžete sledovat od 14:00.

 Titul Historické město roku může užívat vítěz soutěže O cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MPR / MPZ).

V roce 1994 vznikla zřizovací listina Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Byla podepsána třemi vyhlašovateli, kteří cenu garantují, dříve to byl ministr hospodářství (dnes ministr pro místní rozvoj), ministr kultury a předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS). Tento dokument vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. 209/1992, kterým byl Program regenerace vyhlášen. V roce 2010 byl stejnými orgány vydán Statut Ceny, kde jsou určena pravidla soutěže a finanční podpora.

Cena se uděluje každoročně obci, městu či městysi, která má na svém území městskou památkovou rezervaci či zónu a je aktivně zapojena do Programu regenerace MPR a MPZ. Oceněná obec má pak právo rok užívat titul Historické město roku. Samotnou cenou je umělecké dílo z českého křišťálu, vyrobené ve sklárně v Nižboru. Na originál se postupně připisují vítězové a zůstává při SHSČMS, kopie je pak předávána vítězi s umístěným městským znakem a názvem obce. Dále celostátní vítěz obdrží grafický pamětní list, který předává ministerstvo pro místní rozvoj. Součástí ceny je také finanční podpora jeden milión korun pro celostátního vítěze, držitele titulu Historické město roku. Titul se uděluje za rok zpětně. 

KRAJŠTÍ VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE   
CENA ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU  
REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2025

Jihočeský kraj - Dačice        
Jihomoravský kraj - Lomnice u Tišnova        
Karlovarský kraj - Cheb        
Královéhradecký kraj - Hradec Králové        
Liberecký kraj - Nový Bor        
Moravskoslezský kraj - Nový Jičín        
Olomoucký kraj - Šternberk        
Pardubický kraj - Králíky        
Plzeňský kraj - Kašperské Hory        
Středočeský kraj - Kolín        
Ústecký kraj - Kadaň        
Kraj Vysočina - Náměšť nad Oslavou        
Zlínský kraj - Valašské Meziříčí

Zdroj: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

16. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  8:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.