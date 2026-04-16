Živě: Kdo se stane držitelem titulu Historické město roku 2025?

Titul Historické město roku může užívat vítěz soutěže O cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MPR / MPZ).
V roce 1994 vznikla zřizovací listina Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Byla podepsána třemi vyhlašovateli, kteří cenu garantují, dříve to byl ministr hospodářství (dnes ministr pro místní rozvoj), ministr kultury a předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS). Tento dokument vznikl na základě usnesení vlády České republiky č. 209/1992, kterým byl Program regenerace vyhlášen. V roce 2010 byl stejnými orgány vydán Statut Ceny, kde jsou určena pravidla soutěže a finanční podpora.
Cena se uděluje každoročně obci, městu či městysi, která má na svém území městskou památkovou rezervaci či zónu a je aktivně zapojena do Programu regenerace MPR a MPZ. Oceněná obec má pak právo rok užívat titul Historické město roku. Samotnou cenou je umělecké dílo z českého křišťálu, vyrobené ve sklárně v Nižboru. Na originál se postupně připisují vítězové a zůstává při SHSČMS, kopie je pak předávána vítězi s umístěným městským znakem a názvem obce. Dále celostátní vítěz obdrží grafický pamětní list, který předává ministerstvo pro místní rozvoj. Součástí ceny je také finanční podpora jeden milión korun pro celostátního vítěze, držitele titulu Historické město roku. Titul se uděluje za rok zpětně.
KRAJŠTÍ VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE
CENA ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU
REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2025
Jihočeský kraj - Dačice
Jihomoravský kraj - Lomnice u Tišnova
Karlovarský kraj - Cheb
Královéhradecký kraj - Hradec Králové
Liberecký kraj - Nový Bor
Moravskoslezský kraj - Nový Jičín
Olomoucký kraj - Šternberk
Pardubický kraj - Králíky
Plzeňský kraj - Kašperské Hory
Středočeský kraj - Kolín
Ústecký kraj - Kadaň
Kraj Vysočina - Náměšť nad Oslavou
Zlínský kraj - Valašské Meziříčí
Zdroj: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska