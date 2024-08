Živě: Kdo se stane letošním Mužem roku 2024?

Přenos začne ve 20:00.

Prezident soutěže David Novotný je s finalisty spokojený. "Jsem zvědavý, kdo vyhraje z letošních finalistů, bude to velmi náročné rozhodování. Pánové se předvedou v oblecích Koutný Prostějov, volnočasovém oblečení C&A, spodním prádle STYX z Trenýrkárny, obuvi od CCC,“ uvedl David Novotný. Vítěz obdrží řadu hodnotných cen jako je zájezd od cestovní agentury HIGH UP či zapůjčení automobilu Toyota Rav 4 od Autostylu Trutnov, pojištění od Jana Ondrouška www.pojistovakhonza.cz, vouchery od Kliniky Face Expert.

A kdo z dvanácti sympaťáků bude usilovat o titul Muž roku 2024?

Fotogalerie: Kdo se stane letošním Muže roku 2024?

1. David Vencl - asistent hudební společnosti, 25 let, Náchod, 2. Vojtěch Bělunek - podnikatel, 32 let, Ostrava, 3. Daniel Štefan - student, 20 let, Strančice, 4. Ondřej Valenta - učitel, 32 let, Praha. 5. Jan Jiránek - mechatronik, 26 let, Mladá Boleslav, 6. Jiří Dráb - manažer, 32 let, Zlín, 7. Daniel Sklář - podnikatel, 29 let, Praha, 8. Jakub Mádl - asistent kameramana, 35 let, Nový Bydžov, 9. Jakub Klíma - podnikatel, 32 let, České Budějovice, 10. Petr Hantych - řidič, 29 let, Ústí nad Labem, 11. Marcel Nazad - manager, 34 let, Prostějov, 12. Tom Jurka - spisovatel a cestovatel, 32 let, Praha.