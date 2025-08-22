Živě: Kdo se stane letošním Mužem roku?

Autor:
  6:00
Z dvanácti finalistů soutěže Muž roku 2025 vybere porota složená z osobností, odborníků či zástupců firem vítěze v pátek 22. srpna. Finalisté budou chtít zaujmout v disciplínách jako je rozhovor, otázka od známé osobnosti, promenády spodního prádla a či volné disciplíny.

Přenos z Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě můžete sledovat od 20.00 hodin

Během večera vystoupí Heidi Janků, Petr Kotvald, Bára Basiková, Leona Machálková, Michaela Pecháčková, Šárka Rezková, Heather, Michaela Tomešová, Jan Bendig a další. V mnohačetné porotě zasedne např. Michaela Dolinová, Iveta Lutovská, Saskia Burešová, Kateřina Macháčková, Bára Mottlová, Veronika Gajerová, Zuzana Bubílková, Alex Mynářová, Jitka Kocurová a další známé tváře. 

Prezident soutěže David Novotný je s finalisty spokojený. „ Jsem zvědavý, kdo z letošních finalistů vyhraje, bude to velmi náročné rozhodování. Pánové se předvedou v oblecích Koutný Prostějov, volnočasovém oblečení C&A, spodním prádle STYX a Pietro Filipi z Trenýrkárny, obuvi od CCC,“ uvedl David Novotný. Vítěz obdrží řadu hodnotných cen, jako je zájezd pro dvě osoby od cestovní kanceláře OREX Travel Česká republika, jazykový kurz od společnosti Berlitz, pobyt v Hotelu Plumlov a další hodnotné ceny. 

A kdo z dvanácti sympaťáků bude usilovat o titul Muž roku 2025?

1. Adam Radikovský, příslušník Policie ČR, 24 let, Čelákovice

2. Rostislav Baďura, pilot, 25 let, Frýdek - Místek

3. Jakub Batfalský, zápasník MMA, 22 let, Ostrava

4. Tomáš Kolouch, podnikatel, 32 let, Brno

5. Vojtěch Horálek, příslušník Policie ČR, 30 let, Sudovo Hlavno

6. Jiří Veselý, fitness trenér, 27 let, Mladá Boleslav

7. Martin Černý, obchodní zástupce a kabaretní tanečník, 23 let, Kutná Hora

8. Martin Budina, student, 20 let, Mohelnice

9. Arnold Sentensky, funkční trenér, 35 let, Teplice

10. Marek Vybíral, podnikatel a včelař, 28 let, Únanov

11. Matěj Vrtil, fotograf, 32 let, Praha

12. Tomáš Ondráček, podnikatel v oboru stavebnictví, 30 let, Bludov

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měli nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Sraz pod okny policie, pak rachot. Teplice trápí mladí na silnicích, řádí denně

Obyvatelé Teplic si stěžují na noční jízdy motorkářů a chlapců i dívek v upravených autech. Srazy těch, kteří túrují motory ve večerním tichu a jezdí jako závodníci, se konají na několika místech....

22. srpna 2025  5:42,  aktualizováno  5:42

Olomoucký kraj představil své vize. Jsou odfláknuté, kritizuje opozice

Moderní kamery ve školách schopné odhalit u člověka zbraně, podpora výstavby multifunkční haly v Olomouci nebo více vozidel pro cestující se zhoršenou pohyblivostí a orientací ve veřejné dopravě. Ale...

22. srpna 2025  5:32,  aktualizováno  5:32

Mladějov 1915: Bitva, která připomene hrůzy Velké války

Víkend 23. a 24. srpna bude v Mladějově patřit vzpomínkové akci Mladějov-Blosdorf 1915, která autentickým způsobem připomene období první světové války.

22. srpna 2025  3:16

V Brně dnes začínají veletrhy módy Styl a Kabo se 167 vystavovateli

Na brněnském výstavišti dnes začínají třídenní veletrhy módy Styl a Kabo, které se i přes těžkosti evropského textilního, oděvního a kožedělného průmyslu daří...

22. srpna 2025,  aktualizováno 

Na D5 zemřela řidička dodávky po srážce s kamionem. Záchranářům bránila stavba

V opravovaném úseku dálnice D5, na 132,5 kilometru, na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na...

21. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  21:21

Brněnská knihovna otevřela v den výročí okupace z roku 1968 Ukrajinskou poličku

Do Knihovny Jiřího Mahena v Brně přibylo na 300 nových ukrajinských publikací různých žánrů, spolu se stávajícími asi 200 tituly tvoří Ukrajinskou poličku....

21. srpna 2025  18:17,  aktualizováno  18:17

Hradecké nábřeží piva potřetí. Na výběr budou ležáky i kyseláče

Třetí ročník setkání malých řemeslných pivovarů se v sobotu uskuteční v Hradci Králové.

21. srpna 2025  19:49

Z kontrolovaných přehrad má na Vysočině nejlepší vodu Trnávka

Z rybníků a přehrad, které na Vysočině hygienici tento týden kontrolovali, je nejlepší voda ke koupání v nádrži Trnávka na Pelhřimovsku. Zhoršenou kvalitu vody...

21. srpna 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Předběžná škoda po požáru stodoly ve Višňovém je 1,5 milionu korun

Předběžná škoda po dnešním požáru stodoly ve Višňovém na Znojemsku dosahuje 1,5 milionu korun. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř poplachových stupňů, zasahovali...

21. srpna 2025  17:46

Zkuste posilovat jinak! Praha nabízí CrossFit, elektrické EMS, nonstop posilovny i OCR trénink

Chcete posunout svou kondici o kus dál? Vyzkoušejte netradiční cvičení. V Praze najdete spoustu možností od CrossFitu až po OCR tréninky. Zapojí celé tělo, prověří vytrvalost i psychickou odolnost a...

21. srpna 2025  19:27

Proč bych se vracela? ptá se erotický symbol Sharon Stone, když přijde řeč na remake Základního instinktu

Na jiskřivý film se stály před kinosály fronty. Lze oživit ducha dávných dob? Slavná herečka tvrdě odmítla účast v novém Základním instinktu. Více o tématu přináší Milan Rozšafný z webu kinobox.cz.

21. srpna 2025  19:06

Na schodišti slávy v Ostravě přibyla hvězda hudebního skladatele Petra Kotíka

Hudební skladatel a umělecký ředitel Ostravského centra nové hudby Petr Kotík dnes odhalil hvězdu se svým jménem na Jantarovém schodišti slávy v Dolní oblasti...

21. srpna 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.