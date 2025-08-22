Živě: Kdo se stane letošním Mužem roku?

Přenos z Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě můžete sledovat od 20.00 hodin
Během večera vystoupí Heidi Janků, Petr Kotvald, Bára Basiková, Leona Machálková, Michaela Pecháčková, Šárka Rezková, Heather, Michaela Tomešová, Jan Bendig a další. V mnohačetné porotě zasedne např. Michaela Dolinová, Iveta Lutovská, Saskia Burešová, Kateřina Macháčková, Bára Mottlová, Veronika Gajerová, Zuzana Bubílková, Alex Mynářová, Jitka Kocurová a další známé tváře.
Prezident soutěže David Novotný je s finalisty spokojený. „ Jsem zvědavý, kdo z letošních finalistů vyhraje, bude to velmi náročné rozhodování. Pánové se předvedou v oblecích Koutný Prostějov, volnočasovém oblečení C&A, spodním prádle STYX a Pietro Filipi z Trenýrkárny, obuvi od CCC,“ uvedl David Novotný. Vítěz obdrží řadu hodnotných cen, jako je zájezd pro dvě osoby od cestovní kanceláře OREX Travel Česká republika, jazykový kurz od společnosti Berlitz, pobyt v Hotelu Plumlov a další hodnotné ceny.
A kdo z dvanácti sympaťáků bude usilovat o titul Muž roku 2025?
1. Adam Radikovský, příslušník Policie ČR, 24 let, Čelákovice
2. Rostislav Baďura, pilot, 25 let, Frýdek - Místek
3. Jakub Batfalský, zápasník MMA, 22 let, Ostrava
4. Tomáš Kolouch, podnikatel, 32 let, Brno
5. Vojtěch Horálek, příslušník Policie ČR, 30 let, Sudovo Hlavno
6. Jiří Veselý, fitness trenér, 27 let, Mladá Boleslav
7. Martin Černý, obchodní zástupce a kabaretní tanečník, 23 let, Kutná Hora
8. Martin Budina, student, 20 let, Mohelnice
9. Arnold Sentensky, funkční trenér, 35 let, Teplice
10. Marek Vybíral, podnikatel a včelař, 28 let, Únanov
11. Matěj Vrtil, fotograf, 32 let, Praha
12. Tomáš Ondráček, podnikatel v oboru stavebnictví, 30 let, Bludov