Živě: Kdo si letos odnese titul Muž roku 2026?

Přenos soutěžního večera v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě můžete sledovat od 20.00 hodin.
Během večera vystoupí Heidi Janků, Michaela Tomešová, Jan Bendig, Petra Janů, Tereza Mátlová, Natálka Grossová a další. V mnohačetné porotě zasedne např. Bára Mottlová, Michaela Dolinová, Jitka Sedláčková, Jitka Kocurová, Sára Korbelová, Lucie Zedníčková, Saskia Burešová, Alex Mynářová a další známé tváře.
Prezident soutěže David Novotný je s finalisty spokojený. „Jsem zvědavý kdo vyhraje z letošních finalistů, bude to velmi náročné rozhodování. Pánové se předvedou pánskou módu Feratt, volnočasové oblečení C&A, spodní prádlo STYX a Pietro Filipi z Trenýrkárny, obuv od CCC“ uvedl David Novotný.
Vítěz obdrží řadu hodnotných cen jako je luxusní plavba lodí pro dvě osoby od Riviera Tour, jazykový kurz od společnosti Berlitz, pobyt v Hotelu Plumlov, šperk s diamanty od Infinity Minerals a další hodnotné ceny.
A kdo z deseti sympaťáků bude usilovat o titul Muž roku 2026?
1. Václav Zeman - controller, 24 let, Kladno,
2. Jakub Bolek - realitní a finanční manažer, 30 let, Náchod,
3. Daniel Maldonado - technický expert pro servis medicínských přístrojů, 25 let, Tuchoměřice,
4. Oliver Laryea - podnikatel, 26 let, Dolní Břežany,
5. Jan Sumarta - fotbalista a osobní trenér, 22 let, Praha,
6. Michal Šedivý - instruktor na lyžích, student, 21 let, Liberec,
7. David Ryba - fitness trenér, 27 let, Praha,
8. Jindřich Svoboda - IT specialista, 27 let, Trutnov,
9. Tomáš Valinský – fitness trenér, 37 let Praha
10. Ondřej Pešek - OSVČ, 23 let, Klášterec nad Ohří,
Zdroj: David Novotný