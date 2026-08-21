Živě: Kdo si letos odnese titul Muž roku 2026?

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  6:00
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Praha 21. srpna 2026 (PROTEXT) - Z deseti finalistů vybere v pátek 21. srpna porota složená z osobností, odborníků či zástupců firem letošního vítěze soutěže Muž roku 2026. Finalisté budou chtít zaujmout v disciplínách jako je rozhovor, setkání s osobností, promenády spodního prádla či přehlídky obleků.

Přenos soutěžního večera v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě můžete sledovat od 20.00 hodin.

Během večera vystoupí Heidi Janků, Michaela Tomešová, Jan Bendig, Petra Janů, Tereza Mátlová, Natálka Grossová a další. V mnohačetné porotě zasedne např. Bára Mottlová, Michaela Dolinová, Jitka Sedláčková, Jitka Kocurová, Sára Korbelová, Lucie Zedníčková, Saskia Burešová, Alex Mynářová a další známé tváře. 

Prezident soutěže David Novotný je s finalisty spokojený. „Jsem zvědavý kdo vyhraje z letošních finalistů, bude to velmi náročné rozhodování. Pánové se předvedou pánskou módu Feratt, volnočasové oblečení C&A, spodní prádlo STYX a Pietro Filipi z Trenýrkárny, obuv od CCC“ uvedl David Novotný. 

Vítěz obdrží řadu hodnotných cen jako je luxusní plavba lodí pro dvě osoby od Riviera Tour, jazykový kurz od společnosti Berlitz, pobyt v Hotelu Plumlov, šperk s diamanty od Infinity Minerals a další hodnotné ceny.

A kdo z deseti sympaťáků bude usilovat o titul Muž roku 2026?

1. Václav Zeman - controller, 24 let, Kladno, 

2. Jakub Bolek - realitní a finanční manažer, 30 let, Náchod, 

3. Daniel Maldonado - technický expert pro servis medicínských přístrojů, 25 let, Tuchoměřice,

4. Oliver Laryea - podnikatel, 26 let, Dolní Břežany,

5. Jan Sumarta - fotbalista a osobní trenér, 22 let, Praha,

6. Michal Šedivý - instruktor na lyžích, student, 21 let, Liberec,

7. David Ryba - fitness trenér, 27 let, Praha,

8. Jindřich Svoboda - IT specialista, 27 let, Trutnov, 

9. Tomáš Valinský – fitness trenér, 37 let Praha 

10. Ondřej Pešek - OSVČ, 23 let, Klášterec nad Ohří,

 

Zdroj: David Novotný

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