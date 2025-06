Živě: Kdo získá titul Stavba roku hlavního města Prahy 2024?

Slavnostní galavečer pražských staveb ve Fantově sále Fantovy budovy pražského hlavního nádraží můžete sledovat živě od 19:00.

Nominované stavby:

1. Rekonstrukce a přístavba areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích

Autoři: Miroslava Tylšová, Judita Fischerová, Miloš Fischer - APRIS s.r.o.

Projektant: APRIS s.r.o.; VPÚ DECO PRAHA a.s.

Dodavatel: OHLA ŽS, a.s.

Investor: Univerzita Karlova

2. Rezidence Gotthardská

Autor: Nedvěd architekti / Jan Nedvěd

Projektant: Nedvěd architekti - Mgr. A. Jan Nedvěd

Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor: JEPRO a. s.

3. Masaryčka

Autoři: Zaha Hadid Architects / Zaha Hadid, Patrik Schumacher

Projektant: Jakub Cigler Architekti / Pavel Prchal (hlavní inženýr projektu), Jakub Cigler, Alžběta Linhartová, Vladimír Vacek, Martin Vítek, Klára Poskočilová, Filip Šmolík, Lukáš Vacovský, Ilia Charushin, Jan Šebek, Tereza Přenosilová, Martin Zemánek, Antonín Holubec, Anna Salingerová, Kateřina Pazourková

Dodavatel: výstavba probíhala Construction Managementem – několik desítek zhotovitelů

Investor: Penta Real Estate

4. Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze

Autor: Zdeněk Žilka / VPÚ DECO Praha a.s.

Projektant: VPÚ DECO Praha a.s.

Dodavatel: Sdružení M-P-I Národní muzeum / Metrostav a.s., P r ů m s t a v , a.s., IMOS Brno a.s.

Investor: Národní muzeum, příspěvková organizace

5. MyMozart – smíchovské nároží s korunou

Autoři: Peter Lacko, Filip Tittelbach, Adam Kekula / A.LT Architekti v.o.s.

Projektant: Ing. Tomáš Volný; Pavel Hosenseidl - OPTIMAL Engineeering spol. s r. o.

Dodavatel: GEOSAN GROUP a. s.

Investor: Mozartova brána s.r.o.

6. Obytný soubor Dolina, Praha-Lysolaje

Autoři: Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss / knesl kynčl architekti s.r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Dodavatel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., ALSTAP s.r.o., RS CONSTRUCT s.r.o., JASPTEN s.r.o., DEREZA s.r.o., REVIS - Praha s.r.o., ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Investor: Landia - Zátiší s.r.o., MČ Prahy-Lysolaje

7. SMÍCHOV CITY 1 a 2

Autoři: Architektonická studia A69 – architekti, Kuba & Pilař architekti, Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti, LÁBUS AA – Architektonický, D3A, Projektil architekti

Projektant: CASUA, spol.s r.o.

Dodavatel: Konsorcium Strabag, Aspira Construction a Instalace Praha

Investor: Sekyra Group, a.s.

8. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví Praha

Autor: Zbyněk Skala / STA, projektový ateliér, s.r.o.

Projektant: STA, projektový ateliér, s.r.o.

Dodavatel: Auböck s.r.o.

Investor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví

9. Obchodní dům Máj Národní v Praze

Autoři: Milan Mlada, John Eisler, Martin Rajniš / AGE project, s.r.o.

Projektant: AGE project, s.r.o. / Milan Mlada, Pavel Slezák, Pavel Matoušek, Zuzana Mesmacque, Patrik Bužga, Jiří Smejkal, Klára Mikešová, Milan Čáslavský, Jan Ondráček

Dodavatel: Metrostav a.s. / Metrostav Divize 8 a Metrostav Divize 1

Investor: Máj Národní a.s.

10. Rekonstrukce Staroměstského jezu na Vltavě v Praze

Projektant: VH--TRES spol. s.r.o. / Ing. Daniel Vaclík

Dodavatel: Metrostav a.s.

Investor: Povodí Vltavy, s.p.

11. ICEARENA - Areál ledových sportů

Autor: Ivana Kubešková / Glennarchitekti

Projektant: AED project a.s.

Dodavatel: SYNER, s.r.o.

Investor: AR DELTA a.s.

12. PARVI Cibulka Praha

Autor: Jakub Ciegler / JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.

Projektant: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.

Dodavatel: STEP, spol. s r.o.

Investor: YIT Stavo s.r.o.

13. Parkovací dům Petržílkova Praha

Autoři: Jiří Řezák, David Wittassek, Pavel Fanta / QARTA Architektura, s.r.o.

Projektant: QARTA Architektura, s.r.o.

Dodavatel: Společnost Parkovací dům Pertržílkova / Metrostav DIZ s.r.o., Trigema Building a.s.

Investor: Hlavní město Praha

14. Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice

Projektant: SUDOP PRAHA a.s.; METROPROJEKT Praha a.s.

Dodavatel: Společnost Černošice / EUROVIA CZ a.s., STRABAG Rail a.s., GJW Praha spol. s.r.o., Elektrizace železnic Praha a.s.

Investor: Správa železnic, státní organizace

15. Dům Ronalda McDonalda v areálu FN Motol

Projektant: TORA-T a.s.

Dodavatel: HSF System a.s.

Investor: Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace

16. Jinonický dvůr

Autoři: Michal Šourek, Tomáš Filgas, Eliška Chlachulová, Simona Matoušková / MS architekti s.r.o.

Projektant: MS architekti s.r.o.

Dodavatel: EMEXKON s.r.o.

Investor: CREDITAS Real Estate Management s.r.o.

17. REZIDENCE PERGAMENKA

Autoři: Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jan Rosický / A69 - architekti s.r.o.

Projektant: Building s.r.o.

Dodavatel: PP 53, a.s.

Investor: FINEP Holešovice a.s.

18. ZŠ a MŠ ELEKTRA

Autor: Aleš Lapka, Martin Kuklík / ADR s.r.o. ARCHITEKTURA DESIGN REALIZACE

Projektant: BOMART spol. s r.o.

Dodavatel: Společnost pro stavbu ZŠ a MŠ U Elektry / PP 53, a.s., SMP CONSTRUCTION, a.s.

Investor: Městská část Praha 9

19. Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Autor: Ondřej Tuček / ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Ondřej Tuček; Ing. Mikuláš Rozmbach, Ing. Jiří Student, Ing. Věra Gabrielová, ing. Jan Funda, Ing. Martin Vobecký, Ing. Dušan Zoula, Karel Sommer, Ing. Michal Bouda, Ing. Jan Vaněk

Dodavatel: KONSIT a.s.

Investor: Městská část Praha 6

20. Bytový dům s galerií - Malá Strana

Autor: Ladislav Lábus

Projektant: Ladislav Lábus, Architektonický ateliér

Dodavatel: KONSIT a.s.

Investor: Galerijní, a.s.

21. Dům U Červené lišky

Autor: Václav Červenka / Ateliér Bruno

Projektant: Atelier P.H.A., spol. s r.o.; OM Consulting s.r.o,

Dodavatel: Lachman styl s.r.o

Investor: RSJ Investments

22. Rezidence OLIVA

Autoři: Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig / A 69 - architekti s.r.o.

Projektant: m3m s.r.o.

Dodavatel: Ridera Stavební a.s.

Investor: PASSERINVEST GROUP, a.s.

23. Knihovna Petřiny

Autor: monom works s.r.o. / Igor Hobza, Michal Bernart, Tomáš Kočař

Projektant: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Dodavatel: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice / S u b t e r r a a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.

Investor: Městská knihovna v Praze

24. Rekonstrukce Křižíkových pavilonů B, C a E v areálu Výstaviště Praha

Autor: Ondřej Píhrt / SOA architekti, s.r.o.

Projektant: SOA architekti, s.r.o.

Dodavatel: KONSIT a.s.

Investor: Výstaviště Praha, a.s.

25. PORT7

Autoři: Jiří Havrda, Štefan Hora, Richard Szilvássy / DAM architekti

Projektant: AED project a. s.

Dodavatel: Skanska a.s.

Investor: Skanska Property Czech Republic, s.r.o.

26. FLORENC GATE

Autor: František Novotný, Jaroslav Suchan / Atelier FNA

Projektant: Building s.r.o.

Dodavatel: PP 53, a.s.

Investor: ČSAD Praha holding a.s.

27. VOLNOČASOVÝ AREÁL JAMMERTÁL V PARKU FOLIMANKA, PRAHA 2

Autor: Jana Mastíková / LOXIA a.s.

Projektant: LOXIA a.s.

Dodavatel: Gardenline, s. r. o.

Investor: Městská část Praha 2

28. Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Praha, hlavní nádraží

Autoři: Martin Hulan, Václav Ráček, Patrik Babínek / DIGITRY ART TECHNOLOGIES s.r.o.

Projektant: DIGITRY ART TECHNOLOGIES s.r.o.

Dodavatel: HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - INTERIÉRY - I. ETAPA / AVERS, spol. s r.o. + STRABAG Rail a.s.

Investor: Správa železnic, státní organizace

29. Areál Tvrze Královice

Autoři: František Doležel, Vojtěch Kolínský, Vojtěch Kramář, Miroslav Klofáč, Klára Doleželová / Doležel Architekti s.r.o.

Projektant: Ing. Zdeněk Veselý, Ing. Radan Paleta - statika Ing. Karel Zvoník - doprava

Dodavatel: MKB stav s.r.o.

Investor: Nové Královice spol. s r.o.

30. Roztyly Plaza

Autor: Jan Aulík, Jakub Fišer, David Zalabák, Leoš Horák / AFA / Aulík Fišer architekti, s.r.o.

Projektant: Aulík Fišer architekti, s.r.o.

Dodavatel: GEMO a.s.

Investor: Passerinvest Group, a.s.

31. Štvanická lávka

Autoři: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek / AI Praha s.r.o.

Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o / Vít Najvárek

Dodavatel: Skanska a.s.

Investor: Hlavní město Praha

32. DVA DOMY

Autor: BEVK PEROVIĆ arhitekti

Projektant: Jiran a partner architekti, s.r.o.

Dodavatel: PRŮMSTAV, a.s.

Investor: RODBO a.s KARLÍN GROUP a Biskupství královohradecké

33. Turistické informační centrum s prodejnou regionálních výrobků - Středočeská centrála cestovního ruchu

Autor: Peter Sticzay-Gromski / Grido, architektura a design, s.r.o.

Projektant: Grido, architektura a design, s.r.o.

Dodavatel: Karlova firma, s.r.o.

Investor: Středočeský kraj

34. STAGES HOTEL Prague

Autoři: ADR s.r.o. - Aleš Lapka, Petr Kolář

Projektant: AED project, a.s.

Dodavatel: SYNER, s.r.o.

Investor: Bestsport, a.s.

35. Byty Dělnická

Autor: Václav Hlaváček / Studio acht, spol. s r. o.

Projektant: Studio acht, spol. s r. o.

Dodavatel: MS-INVEST a.s./CASUA, spol. s.r.o.

Investor: M Dělnická, s.r.o.

36. Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědina

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.

Dodavatel: S u b t e r r a a.s.

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

37. FRAGMENT Karlín

Autoři: Trigema, QARTA Architektura, David Černý

Projektant: QARTA Architektura, s. r. o.

Dodavatel: Trigema Projekt Fragment, s.r.o. (člen skupiny Trigema)

Investor: Trigema a.s.

38. Výstavní pavilon - Botanická zahrada Praha

Autoři: Vratislav Danda, Radovan Kupka / AND spol. s r.o.

Projektant: AND spol. s r.o.

Dodavatel: OHLA ŽS, a.s.

Investor: Botanická zahrada hl. m. Prahy

39. Tenisový areál při ulici Pekárenská Praha

Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Martin Sedmák, Michael Vojtěchovský, Ladislav Krlín / A8000 s.r.o.

Projektant: A8000 s.r.o.

Dodavatel: Berger Bohemia a.s.

Investor: Passerinvest Group, a. s.

40. Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Autor: Jakub Masák / Masák & Partner s.r.o.

Projektant: Jakub Masák / Masák & Partner s.r.o.; Tomáš Vávra a Tomáš Felix / PORR a.s.

Dodavatel: PORR a.s.

Investor: Nejvyšší kontrolní úřad

41. AGEL Tower

Autor: František Doležel / Doležel architekti s.r.o.

Projektant: SATER - PROJEKT s.r.o.

Dodavatel: Sdružení Zakládání Group - ABP HOLDING - Košíře

Investor: SUPERNIUS Vrchlického s.r.o. (člen skupiny AGEL)

42. Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha-Radotín

Autor: Marek Wajsar / Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.

Projektant: Sagasta s.r.o.

Dodavatel: STRABAG Rail a.s.

Investor: Správa železnic, státní organizace

43. Rezidence Hagibor 1 etapa

Autoři: Ian Bryan, Eduard Trembulak, Michal Němec, Peter Hričovec, Ondřej Michálek, Hana Tihonová, Katarína Chalániová, David Hruška / Ian Bryan Architects

Projektant: Ian Bryan Architects; EBM, Expert Building Management, s.r.o.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Investor: Crestyl real estate s.r.o.

44. Kolben park - budova C Praha

Autoři: Petr Bouřil, Lukáš Lipert / ABM architekti, s.r.o.

Projektant: ABM architekti, s.r.o.; OBERMEYER HELIKA a.s.,

Dodavatel: Metrostav a.s., Divize 3

Investor: Polygon BC, a,s, ze skupiny CPI Property Group

45. Barrandez vous

Autoři: Vladimír Vašut, Erika Vašutová / under construction architects s.r.o.

Projektant: ateliér Habina s.r.o.

Dodavatel: Top Estates Group

Investor: Top Estates Group s.r.o.

46. Energeticky úsporná mateřská školka Mydlinky

Autor: Jana Mastíková / LOXIA

Projektant: LOXIA a.s. / Michal Hendrych /

Dodavatel: Společnost GEOSAN - NEPRO Mydlinky / GEOSAN GROUP a.s. a NEPRO stavební a.s.

Investor: Městská část Praha 12

47. Erbenova Rezidence

Autoři: Aleš Lapka, Petr Kolář / ADR s.r.o.

Projektant: Expert Architects, s.r.o.

Dodavatel: EBM Construct

Investor: EBM Partner a.s.

48. Rekonstrukce historické budovy U Brabců

Autoři: Ivan Drobný, David Švyhnos, Martin Hamerník / Drobný Architects, s.r.o.

Projektant: Drobný Architects, s.r.o. ; Architekt interiéru - ateliér bouček

Dodavatel: PP 53, a.s.

Investor: Městská část Praha 9

49. Radnice Prahy 12

Autor: Jana Mastíková / LOXIA a.s.

Projektant: Michal Hendrych / LOXIA a.s.

Dodavatel: Společnost radnice Praha 12 / Geosan Group a.s. a Klement a.s.

Investor: Městská část Praha 12

50. Clam-Gallasův palác Praha - Staré Město

Autoři: Petr Malinský, Gabriela Hosáková / ARPEMA s.r.o.

Projektant: M3M s.r.o. projekční kancelář

Dodavatel: Subterra. a.s.

Investor: Magistrát hlavního města Prahy

51. KUNSTHALLE PRAHA

Autoři: Jan Schindler, Ludvík Seko, Zuzana Drahotová / Schindler Seko Architekti s.r.o.

Projektant: Schindler Seko Architekti s.r.o.; AED project, a.s.

Dodavatel: STRABAG a.s.

Investor: Property Klárov a.s.