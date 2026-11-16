Živě: Koncert pro budoucnost začne letos symbolicky v 16:36

Stejně jako v předchozích letech přinese více než pětihodinový kulturní program s připomínkou hodnot svobody a demokracie. Na pódiu se setkají různé generace i hudební žánry. Večerem diváky provede osvědčená moderátorská dvojice Jindřich Šídlo a Jenovéfa Boková
Přenos ze spodní části Václavského náměstí můžete sledovat od 16:36.
Program Koncertu pro budoucnost 2026
- 16:36 Zahájení KPB 2026
- 16:45 - 18:00 Vanua2, Hana Kubátová, Václav Štětka, Miroslav Kemel, Klára Šimáčková Laurenčíková, Daniela Kolářová, Olympic, Jaroslav Spurný, Petr Pospíchal – 50 let Charty 77, Oldřich Kužílek
- 18:00 - 19:00 Renne Dang, Lukáš Valášek, Miroslav Krobot
- 19:00 - 20:00 Česká hymna – Bára Basiková, Modlitba pro Martu – Marie April, Daniel Stach, Michal Hrůza, Jan Gregar, Kateřina Šafaříková, Marcell & fiedlerski & hosté
- 20:00 - 21:00 Tereza Nvotová, Czexperiment – sonda do duše českého národa, Robert Křesťan & Druhá tráva, Radka Potměšilová – vzpomínka na Jana Potměšila; Daniel Kortus
- 21:00 - 22:00 Hihihahaholky, Lukáš Fritscher (Lukefry), P/\ST
Partneři Koncertu pro budoucnost 2026
Hlavní partneři: Nadace Tipsport, Sekyra Foundation
Za podpory: Magistrát hl. m. Prahy
Speciální partneři: Pale Fire Capital, FANY Gastroservis, Seznam.cz
Jsme s vámi, buďte s námi: občanská výzva na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo
Koncert pro budoucnost zveřejňuje petici JSME S VÁMI, která vyjadřuje otevřenou podporu stávce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Její signatáři upozorňují na obavy o nezávislost veřejnoprávních médií a odmítají jejich podřízení politické kontrole. Výzva zároveň hájí význam regionálního zpravodajství, kulturního a vzdělávacího obsahu a zdůrazňuje legitimní právo zaměstnanců na stávku v okamžiku, kdy považují budoucnost veřejnoprávních médií za ohroženou. Petice vyzývá veřejnost, aby se za zaměstnance obou médií postavila a dala jim najevo, že v obraně nezávislých médií nejsou sami.
Zástupci veřejnoprávních médií i další novináři mezi řečníky
Na pódiu promluví zástupci veřejnoprávních médií i další novináři a novinářky a otevřou různé úhly pohledu. Za Českou televizi vystoupí Daniel Stach, za Český rozhlas Karolína Koubová. Do diskuse přispějí též investigativní novinář a reportér serveru Seznam Zprávy Lukáš Valášek či úspěšný český youtuber, influencer a moderátor Lukáš Fritscher neboli Lukefry, politoložka a historička Hana Kubátová či sociolog Václav Štětka. Za nezávislou filmovou a dokumentární tvorbu promluví režisérka Tereza Nvotová. Na aktuální výzvy pro demokracii upozorní i další osobnosti z kultury, médií a vědy. Investigativní novinář a spoluzakladatel týdeníku Respekt Jaroslav Spurný a publicista a bývalý předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Pospíchal připomenou mimořádně aktuální odkaz Charty 77. Koncert pro budoucnost je jednou z prvních akcí, kde bude představen program k 50. výročí jejího vzniku. Mezi řečníky se objeví též režisér a herec Miroslav Krobot nebo vědec Daniel Kortus známý ze svého instagramového projektu Klimatomluva.
Dlouhodobá podpora veřejnoprávních médií
Podpoře veřejnoprávních médií se nezisková organizace Nerudný fest, která Koncert pro budoucnost pořádá, věnuje dlouhodobě. Jedním z posledních komunikačních projektů se zapojením téměř čtyř desítek veřejně známých osobností byla iniciativa na podporu veřejnoprávních médií Jsme s vámi. Buďte s námi! Nerudný fest ji spustil letos v dubnu. Na tuto iniciativu nyní navazuje zveřejněním občanské výzvy JSME S VÁMI, která se zaměřuje na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo.
Sbírka na Darujme.cz: občanský svátek patří občanům
Svoboda, ale ani kultura, není levná věc. Koncert pro budoucnost by bez podpory veřejnosti vůbec nebylo možné uspořádat. Organizátoři proto prosí všechny, kdo mohou, aby oslavy 17. listopadu podpořili darem na Darujme.cz. Příprava programu, technické zajištění, produkce i další organizační náklady vyžadují značné prostředky a Koncert pro budoucnost se dlouhodobě snaží financovat především z dobrovolných příspěvků jednotlivců a nadací. Organizátoři si stojí za tím, že občanský svátek by neměl být závislý na státu, ale na občanech a soukromých dárcích. Vedou je k tomu i zkušenosti s dalším vzdělávacím projektem Mladí ladí dětem, který několik let přináší do vyloučených lokalit kreativní vzdělávání světové úrovně. Letos poprvé nedostal podporu, která v minulosti umožnila dostat program k tisícům dětí nezávisle na jejich sociálním a ekonomickém statusu.
Zdroj: Nerudný fest
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60022.