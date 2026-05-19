Živě: Konference Czech Investment Forum v rámci Czech Semicon Days 2026

Praha 19. května 2026 (PROTEXT) - Agentura CzechInvest pořádá ve dnech 18.–20. května mezinárodní fórum Czech Semicon Days 2026. Letošní ročník s podtitulem Semiconductors for Future Mobility reflektuje ambici Česka stát se významným hráčem v oblasti polovodičů a strategických technologií. V Praze, Brně a Ústí nad Labem se setkají desítky zástupců technologických firem a oborových organizací s představiteli státu, akademické a výzkumné sféry či startupů.

Hlavní událostí bude konference Czech Investment Forum, kterou v úterý 19. května zahájí 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček spolu s výkonnou místopředsedkyní Evropské komise pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Hennou Virkkunen, prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem a generálním ředitelem CzechInvestu Janem Michalem.

Přenos dopoledního programu konference z Fantova sálu na pražském Hlavním nádraží můžete sledovat od 9:00.

Český polovodičový sektor dnes tvoří přibližně 80 firem a více než 11 tisíc specialistů. Tuzemský ekosystém staví na silné tradici elektrotechniky, pokročilém výzkumu a rostoucích kapacitách v oblastech návrhu čipů, výkonové elektroniky, elektronové mikroskopie nebo nanotechnologií. Fórum Czech Semicon Days 2026 má mimo jiné pomoci definovat výzvy a příležitosti a prohloubit spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.

Do Česka míří lídři čipového průmyslu 

Letošního ročníku Czech Semicon Days se zúčastní zástupci 80 společností z polovodičového průmyslu a souvisejících sektorů a tři desítky tuzemských i zahraničních řečníků. 

Mezi hlavní hosty patří představitelé tchajwanského polovodičového ekosystému v čele s Yuan-Chen Sunem, děkanem Industry Academia Innovation School na National Yang Ming Chiao Tung University a současně bývalým technologickým ředitelem společnosti TSMC. Tchajwanskou delegaci doplní také Ching-Yao Huang, expert na rozvoj talentů, transfer technologií a spolupráci mezi univerzitami a průmyslem. 

V rámci evropské spolupráce budou zastoupeny největší evropský klastr mikroelektroniky, polovodičového průmyslu a ICT technologií Silicon Saxony, Bavorská čipová aliance nebo nizozemská High Tech NL, se kterou zástupci Českého národního polovodičového klastru podepíší memorandum o spolupráci. 

Program nabízí panelové diskuze, tematické semináře, networkingové formáty i specializovaný dodavatelský den, v rámci něhož České polovodičové centrum představí svůj nový balíček služeb. Detailní program je dostupný na webových stránkách https://czechsemicondays.com/#program. 

Regionální centra posilují český polovodičový ekosystém 

Letošní ročník se poprvé rozšíří také do Brna a Ústí nad Labem, čímž organizátoři reflektují rostoucí význam regionálních technologických center a jejich roli v evropském polovodičovém hodnotovém řetězci.

Odborné exkurze do výzkumných a vývojových pracovišť a informace o aktuálních projektech v oblasti návrhu čipů a pokročilých polovodičových technologií nabídnou Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zaměří na chemický průmysl jako klíčovou součást polovodičového hodnotového řetězce. Diskuse budou věnovány požadavkům na chemikálie, technické plyny, rozvoji dodavatelských řetězců a infrastruktury i zapojení univerzit a technických škol do rozvoje nových kompetencí.

„Czech Semicon Days představují unikátní platformu pro propojení průmyslových, regulatorních a investičních perspektiv napříč evropským polovodičovým ekosystémem. Diskuze jasně ukazují, že odolnost dnes nespočívá pouze ve výrobních kapacitách, ale stále více také v předvídatelnosti, efektivním řízení a přeshraniční koordinaci – a právě zde může Česká republika sehrát významnou integrační roli,“ doplnil Jan Lehký, vedoucí pracovní skupiny stavebnictví Sdružení pro zahraniční investice – AFI, které je hlavním partnerem akce.

Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest  

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Punisher v MCU. Antihrdina s tváří Jona Bernthala míří do kina ve filmu Spider-Man

seriál The Punisher

Než komiksový antihrdina dorazí v celovečeráku - čtvrtém Spider-Manovi - servíruje Marvel fanouškům středometrážní speciál s podtitulem Poslední zúčtování. Fanservis v něm jede na plné obrátky. Jak...

19. května 2026  8:15

Tragédie u Chebu. Kamionu se při střetu s dodávkou odtrhla kabina, jeden mrtvý

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická nehoda. Zemřel řidič...

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická dopravní nehoda. Střetl se tam kamion s vozidlem údržby. Kabina kamionu se při nehodě odtrhla, uvedli hasiči. Jeden člověk zemřel. Silnice z...

18. května 2026  9:22,  aktualizováno  19. 5. 8:06

Na D4 spadlo v noci osobní auto z dálničního mostu, řidič zemřel

ilustrační snímek

Při havárii osobního auta na dálnici D4 u Staré Huti na Příbramsku zemřel v noci na dnešek jeho řidič. Auto spadlo z dálničního mostu, o nehodě informoval policejní mluvčí Pavel Truxa.

19. května 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Kritické sucho. Zemědělcům škodí klesající výkupní ceny a drahá nafta

Žně 2025 v Bravanticích na Novojičínsku komplikuje počasí. Zemědělci - jako i...

Zemědělci v Moravskoslezském kraji sčítají škody po extrémně suchém podzimu, zimě i jaru. Očekávají propad výnosů až o třetinu. Extrémní nedostatek vody v půdě, který zapříčinila historicky nejslabší...

19. května 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

5. den na MS v hokeji 2026: Roli favorita se dnes pokusí potvrdit Slovensko

Mistrovství světa hokejistů, skupina B, Itálie - Slovensko, 17. května 2026,...

Pátý hrací den Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 nabídne v úterý 19. května další čtyři zápasy základních skupin. Do akce půjdou týmy bojující o důležité body směrem k postupu do čtvrtfinále,...

19. května 2026  7:15

OBRAZEM: Litvínov je jako po bombardování. Stavbu trati ovlivnilo i mraveniště

Modernizace tramvajové trati v Litvínově. (květen 2026)

Část centra Litvínova aktuálně vypadá, když to řekneme lehce nadneseně, jako po válečném náletu. Ve městě před několika týdny odstartovala akce za stovky milionů – modernizace tramvajové trati. Zatím...

19. května 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

(Ne)jen česká bublina tvrdě drtí Prsteny moci. Drahá fantasy od Amazonu sklízí kritiku

Snímek ze seriálu Pán prstenů: Prsteny moci

Prsteny moci jsou mizerná adaptace Druhého věku J.R. R. Tolkiena, která i ve své aktuální druhé sérii zůstává bezduchou, plytkou, nudnou a frustrující záležitostí, jež nemá nic z autorovy hloubky,...

19. května 2026  6:11

