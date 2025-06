Živě: Konference Ekonomika prevence zdravotních rizik

Konference slibuje inspirativní debaty, klíčové závěry a nové cesty k efektivnější zdravotní politice. Její přenos z pražského hotelu Fitzgerald můžete sledovat od 10:00:

You can watch the programme in English here:

5. ročník mezinárodní konference Zdravotnického deníku na téma Ekonomika prevence zdravotních rizik odstartuje premiér Petr Fiala a ekonom Jan Švejnar, kteří budou diskutovat o tom, že je zdravotní prevence klíčovou investicí do prosperující ekonomiky a nesmí chybět mezi vládními prioritami.

V dalším bloku se sejde Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví, s poslanci zdravotních výborů z Česka i Slovenska, Michaelou Šebelovou a Peterem Stachurou, a olympijskou vítězkou Kateřinou Neumannovou. Budou řešit, jak dosáhnout skutečné změny chování populace v primární i sekundární prevenci a co pro to mohou udělat politici, odborníci a média. Diskse se bude věnovat i tomu, jak rozpohybovat celou společnost a zlepšit dosah screeningových programů, které mají potenciál zachránit tisíce životů.

Po obědě spolu zasednou odborníci z různých lékařských oborů, aby se zamysleli nad tím, jak mohou věda, výzkum a inovace zásadně proměnit účinnou prevenci zdravotních rizik. Debata se soustředí na klíčové otázky: Reagují tvůrci zdravotnického systému dostatečně rychle na nové vědecké poznatky? A jak zajistit, aby se přenos nových vědeckých poznatků do praxe děl efektivněji?

Mezi řečníky vystoupí přední kapacity jako neuroložka Milica Gregoric Kramberger z Lublaně, uznávaný odborník na veřejné zdraví Clive Bates, který radil bývalému britskému premiérovi Tonymu Blairovi, kardiolog Petr Neužil z Nemocnice Na Homolce, plicní specialista Jiří Votruba z Všeobecné fakultní nemocnice, psychiatr a sexuolog Martin Hollý a diabetoložka Ludmila Brunerová z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

V dalším bloku se sejde elita zdravotnické politiky a médií, aby se kriticky zamyslela nad budoucností zdravotních politik a strategií prevence zdravotních rizik. Proč se mnohé z nich ukázaly jako neúčinné a jak je přeměnit v praktickou realitu, která skutečně funguje? Debata se zaměří i na to, jaké nástroje mají státy k dispozici a proč je nevyužívají.

Mezi řečníky nebude chybět Adam Vojtěch, bývalý ministr zdravotnictví České republiky, který nabídne svůj pohled na to, proč dosavadní plány selhávaly. Připojí se k němu Tomáš Szalay, poslanec zdravotního výboru Národní rady Slovenské republiky, Ivan Duškov, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, a přednosta Onkologické kliniky Luboš Petruželka. Diskuze se zúčastní i renomovaný korespondent BBC Rob Cameron, což slibuje zajímavý mediální a mezinárodní pohled na problematiku.

Na závěrečném panelu konference se bude řešit zásadní propojení mezi zdravím populace a ekonomickou prosperitou. Diskutovat se bude také o vlivu zdravé populace na konkurenceschopnost a odolnost ekonomiky s důrazem na roli firem a soukromého sektoru.

Mezi řečníky se představí silná sestava: Richard Raši, předseda Národní rady Slovenské republiky, Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda stínové vlády, a fotbalová legenda Jan Koller, nejlepší střelec české reprezentace. Na panelu vystoupí i mezinárodní experti jako Joan Madia z Oxfordu a Andrzej Marius Fal, prezident Polské společnosti pro veřejné zdraví, a chybět nebude ředitel největší české zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.