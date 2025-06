Živě: Konference Inovativní postupy v oblasti duševního zdraví. Česko jako lídr EU?

Sledujte přenos konference z Míčovny Pražského hradu od 09:30.

Válka na Ukrajině i pandemii COVID-19 zanechávají hluboké dopady na duševní zdraví obyvatel Evropské unie (EU). V roce 2023 mělo 46 % Evropanů zkušenost s emočními nebo psychosociálními problémy. Během svého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2022 zorganizovala Česká republika mezivládní konferenci „Resilient Mental Health in the European Union“ a vrátila duševní zdraví zpět do čela agendy EU a vyzvala Evropskou komisi (EK) ke koordinovanému postupu. V roce 2023 EK představila komplexní přístup EU k duševnímu zdraví, na kterém staví i nastupující evropská administrativa. V květnu 2024 pak proběhla v Lichtenštejnském paláci pod záštitou Předsedy vlády ČR mezinárodní konference zaměřená na inovativní postupy v duševním zdraví, které upevnila pozici České republiky coby lídra Evropy v této oblasti.

Letošní konference naváže na uvedené iniciativy a témata (např. nákladové efektivity), propojí přední vědce a odborníky se zákonodárci a zástupci exekutivy na evropské i národní úrovni. Vzhledem k dlouhodobému zvyšování napětí ve světě, eskalaci konfliktů v mezinárodních vztazích, a to jak v regionálním, tak i globálním měřítku, se konference zaměří na témata spojená se zvyšováním duševní odolnosti společnosti.

Debata se bude věnovat například inovativním postupům v rámci léčby posttraumatické stresové poruchy (PTSD) způsobené válečným konfliktem u vojenské i civilní populace, a to ve státech jakými jsou např. USA či Ukrajina.