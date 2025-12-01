Živě konference Setkání lídrů: Co čeká české stavebnictví v příštích letech?

Přenos konference z reprezentativních prostor České národní banky můžete sledovat od 10:00.
Na konferenci vystoupí Petr Kulhánek (ministr pro místní rozvoj) a Martin Kupka (ministr dopravy) jako zástupci předchozí vlády. Dále pak Karel Havlíček (kandidát na ministra průmyslu a obchodu) a Zuzana Schwarz Bařtipánová, gestorka stavebního zákona a kandidátka na post ministryně MMR. Chybět nebudou zástupci hlavních hráčů na trhu – Dušan Kunovský (Central Group), Kamil Jeřábek (Wienerberger), Jaroslav Heran (Metrostav), Ondřej Budík (HBH Projekt) a Robert Špalek (ČKAIT). O úvodní analytický rámec se postará Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research, která je hlavním organizátorem konference.
„Nová vláda nastoupí v době, kdy je stavební trh v dobré kondici, ale čeká ji absolutně zásadní úkol – udržet kontinuitu investic a udělat stavebnictví národní prioritou. Ať už jde o dopravní infrastrukturu, energetiku, digitalizaci stavebního řízení nebo dostupné bydlení, bez stabilního stavebnictví se žádná vláda neobejde,“ prohlásil Michal Vacek ze společnosti CEEC Research.
Stavební zákon a digitalizace v centru pozornosti
Jedním z hlavních témat Setkání lídrů českého stavebnictví 2025/H2 je budoucí podoba stavebního zákona a fungování digitalizovaného stavebního řízení. Debatovat se bude o návratu k „podvozku“ zákona z dílny Kláry Dostálové, o jeho úpravách i o tom, zda připravované změny skutečně povedou k rychlejšímu povolování staveb.
Zuzana Schwarz Bařtipánová představí vizi nového stavebního zákona s mottem „Není čas ztrácet čas“ – tedy snahu zrychlit stavební procesy a omezit právní nejistotu investorů. Významnou část debaty povede Karel Havlíček pravděpodobný budoucí ministr průmyslu a obchodu, který představí pohled nastupující vládní garnitury na hospodářskou politiku a roli stavebnictví v příštích letech. Otevře i otázku fiskální politiky: zda by vláda měla za všech okolností držet plánovaný schodek, nebo naopak zvážit proinvestiční přístup, který může akcelerovat ekonomiku a do budoucna přinést vyšší příjmy státního rozpočtu.
Do debaty vstoupí také dva klíčoví členové stávající vlády – Petr Kulhánek a Martin Kupka, kteří přinesou přímé zkušenosti z praxe řízení resortů v posledních měsících. Významný prostor dostane i bytová politika a dostupné bydlení. Největší rezidenční stavitel v ČR Central Group bude prezentovat doporučení pro vládu, jak rozhýbat bytový trh tak, aby se zkrátily povolovací procesy, zvýšila se dostupnost pozemků a vytvořily se podmínky pro snížení cen bytů.
Generální ředitelé velkých stavebních a projektových firem – Metrostav, HBH Projekt, Wienerberger a další se zaměří na: schopnost trhu udržet tempo růstu i při napjatém rozpočtu, limity dané nedostatkem pracovní síly a kapacit a význam kvalitní projektové přípravy a moderních technologií.
Diskuse uzavře společný panel „Stavebnictví jako národní priorita“, do kterého se zapojí všichni klíčoví řečníci. Otázky budou přicházet také přímo od publika prostřednictvím online systému, což umožní otevřenou a věcnou debatu o konkrétních problémech i návrzích řešení.