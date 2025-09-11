Živě: Která stavba letos zvítězí v soutěži Stavba roku Středočeského kraje?

Přenos z Městského divadla Slaný můžete sledovat od 19 hodin.
Soutěž Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vypisuje a organizuje jako nadační program, řízený radou programu ve spolupráci se Středočeským krajem a dalšími spoluvypisovateli, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Obec architektů a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Stavby hodnotí odborná porota. Spolu s porotou všechny stavby objíždí a dokumentuje filmový štáb. Všechny přihlášené stavby jsou součástí unikátního filmového dokumentu mapující architekturu a stavitelství ve Středočeském kraji.