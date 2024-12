Živě: Kulatý stůl k problematice dostupnosti HHC

Diskuzi můžete sledovat od 15:00

Vláda České republiky má na programu svého zasedání 11.12.2024 rozhodování o další regulaci HHC. Od 1.1.2025 vstoupí v České republice v platnost nový regulační rámec pro psychomodulační látky, který by měl po racionálním zhodnocení rizik nových psychoaktivních látek regulovat dostupnost těchto substancí ve společnosti. Světová zdravotnická organizace ale minulý týden navrhla OSN zařazení HHC na seznam 2 mezinárodně kontrolovaných psychotropních látek.

Pozvání k diskusi u kulatého stolu nad těmito a dalšími otázkami plynoucími z potřeb racionálně regulovat dostupnost nových psychoaktivních látek v moderní společnosti přijali:

STANOVISKO THINK-TANKU RACIONÁLNÍ POLITIKY ZÁVISLOSTÍ K PRODLOUŽENÍ ZÁKAZU

HHC

Hexahydrokanabinol (HHC) je polosyntetický kanabinoid, který se v posledních letech objevil

na českém trhu jako legální alternativa k delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC), hlavní

psychoaktivní složce konopí. Díky dostupnosti si HHC rychle získal popularitu mezi uživateli

hledajícími legální prostředky k dosažení psychoaktivních účinků podobných THC. Tato

situace vyvolala debaty o bezpečnosti, regulaci a potenciálních rizicích spojených s užíváním

HHC, což vedlo k úvahám o jeho zákazu v České republice.

V reakci na rostoucí popularitu HHC a obavy z jeho zdravotních rizik přijala česká vláda

několik opatření. Dne 14. února 2024 schválila dočasné zařazení HHC, HHC-O a THCP na

seznam návykových látek, což znamenalo jejich zákaz od 1. března 2024 do 1. ledna 2025.

Evropská komise následně toto rozhodnutí potvrdila, což umožnilo jeho rychlou

implementaci. Zákaz vedl k poklesu legálního prodeje HHC, avšak vyvolal také obavy z

přesunu těchto látek na černý trh a nárůstu nelegálního obchodu. Odborníci již tehdy varovali, že prohibice nefunguje, a naopak zhoršuje situaci, protože po zákazu HHC se na trhu objeví další, potenciálně nebezpečnější látky.

Argumenty proti prodloužení zákazu HHC

Neúčinnost prohibice

Prohibiční přístup k regulaci psychoaktivních látek, jako je HHC, se ukazuje jako neúčinný.

Místo snížení užívání tyto zákazy často vedou k přesunu trhu do ilegality, což zvyšuje rizika

pro uživatele. Nelegální trh postrádá kontrolu kvality a bezpečnosti, což může vést k vyššímu

výskytu zdravotních komplikací a předávkování. Navíc prohibice podporuje vznik černého

trhu, který je spojen s organizovaným zločinem a dalšími sociálními problémy.

Příliv nových, méně prozkoumaných látek

Zákaz HHC může vést k nárůstu alternativních látek na trhu, které jsou méně prozkoumané a

potenciálně nebezpečnější. Historie ukazuje, že po zákazu jedné látky se objevují nové

syntetické drogy s neznámými zdravotními riziky. Tato situace vystavuje uživatele neznámým

a často vyšším rizikům, protože nové látky mohou být toxičtější nebo návykovější než

původní substance.

Nesoulad s přístupem k jiným návykovým látkám

Současný zákaz HHC je v rozporu s přístupem k jiným, potenciálně nebezpečnějším látkám,

jako je alkohol nebo tabák, které jsou legálně dostupné. Tato nekonzistence v regulaci

návykových látek může vést k nedůvěře veřejnosti v regulační opatření a ztěžuje efektivní

prosazování politik zaměřených na ochranu veřejného zdraví. Je důležité, aby regulační

přístupy byly jednotné a založené na objektivním hodnocení rizik jednotlivých látek.

Doporučení pro alternativní přístup

Regulace místo zákazu

Namísto plošného zákazu HHC doporučujeme využít možnosti, které umožňuje nově přijatá

novelizace zákona o návykových látkách (tzv. zákon o psychomodulačních látkách), tj.

zavedení regulovaného trhu s touto látkou. Regulace zahrnuje přísnou kontrolu kvality

produktů, aby se zabránilo přítomnosti nebezpečných příměsí či kontaminantů, které mohou

ohrozit zdraví uživatelů. Dále jsou stanovena jasná pravidla pro prodej, včetně zákazu prodeje mladistvým a povinného označování produktů s informacemi o obsahu a potenciálních rizicích. Tento přístup by umožnil efektivní kontrolu nad distribucí HHC a minimalizoval rizika spojená s jeho nelegálním prodejem.

Vzdělávání a prevence

Klíčovým prvkem prevence nežádoucích účinků spojených s užíváním HHC je zvýšení

informovanosti veřejnosti, zejména mládeže. Preventivní programy by měly poskytovat

objektivní a srozumitelné informace o rizicích spojených s užíváním HHC. Důraz by měl být

kladen na vzdělávání ve školách a na zapojení rodičů do preventivních aktivit, aby se zvýšilo

povědomí o rizicích a předešlo zdravotním škodám.

Monitorování a výzkum

Pro efektivní nastavení regulačních opatření je nezbytné kontinuálně sledovat trendy v užívání HHC a podporovat výzkum jeho účinků na zdraví. Systematické shromažďování dat o spotřebě, způsobech užívání a zdravotních dopadech umožní lépe porozumět této problematice a přizpůsobit regulační rámec aktuálním potřebám. Spolupráce s odbornými

institucemi a mezinárodními partnery může přinést cenné poznatky a přispět k vytvoření

efektivní a bezpečné politiky vůči HHC.

Závěr

Zákaz HHC přináší závažná rizika, včetně přesunu trhu do ilegality, zhoršení kontroly kvality

a zvýšeného výskytu méně prozkoumaných alternativ, které mohou být nebezpečnější.

Namísto plošného zákazu doporučujeme zavést regulovaný trh s HHC v souladu s

novelizací zákona o psychomodulačních látkách. Tento přístup umožní přísnou kontrolu

kvality, ochranu mladistvých a poskytování objektivních informací o produktech, čímž

minimalizuje zdravotní a společenská rizika. Regulace společně s principy harm reduction a

vzděláváním veřejnosti představuje efektivní řešení, které lépe ochrání veřejné zdraví a

bezpečnost.

