Živě: Kulatý stůl nájemního bydlení 2025

Asociace nájemního bydlení pořádá 25. listopadu 2025 Kulatý stůl nájemního bydlení 2025, největší odbornou akci na téma nájemního bydlení u nás. Diskusní odpoledne probíhá za účasti politiků, odborníků z trhu bydlení a klíčových zástupců trhu s bydlením z řad soukromých i veřejných organizací a provede jím Michala Hergetová.

Přenos z pražkého kina Přítomnost v Domě RADOST můžete sledovat od 16:00. 

Program 

  • Zhodnocení realizovaných kroků v oblasti bydlení a představa o pokračování práce nové  ministryně/nového ministra (Petr Kulhánek, ministr pro místní rozvoj ČR)  
  • První kroky nové vlády v oblasti bydlení a změna Stavebního zákona 
    (Zuzana Schwarz Bařtipánová, poslankyně, garantka hnutí ANO pro resort 
    Ministerstva pro místní rozvoj) 
  • Čerstvá čísla, aktuální statistiky a trendy z trhu bydlení 2025 (Vít Soural, Flatzone)  
  • Vstup penzijních fondů na trh s bydlením a posilování českého kapitálového trhu (Stanislav Kubáček, Heimstaden Group, Libor Vošický, předseda Dozorčí rady Penzijního fondu ČS, Zdeněk Soudný, leader projektu nájemní čtvrti Na Jelenách)  
  • Ostrý start inciativy Férový inzerát na portálu Reality IDnes (Jakub Vysocký, CEO SIAN a  prezident ANB, Jiří Knechtl, marketingový ředitel Reality IDnes)  
  • Vyvážené nájemní vztahy?! (Tomáš Kašpar, leader projektu Dům RADOST, Michal Hrbatý, CEO UlovDomov.cz)  
  • Digitalizace nájemního vztahu, co vše už dnes umíme digitálně (Lenka Písková, Heimstaden) 
  • Trendy v segmentu BTR pro rok 2026 (Zuzana Chudoba, CEO BTR Consulting)  
  • Co by měla nová vláda v oblasti bydlení udělat ihned aneb pojďme táhnout za jeden provaz  (Jakub Vysocký, prezident ANB) 

 

 

 

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Dopravní omezení na tahu v Hradišti končí, oprava klíčového mostu je hotová

Opravený a rozšířený most J. A. Bati, dříve Moravní most v Uherském Hradišti má...

Opravený a rozšířený most J. A. Bati, dříve Moravní most v Uherském Hradišti, má být v plném provozu od čtvrtka 27. listopadu. Silničáři v těchto dnech provádí dokončovací práce. Řidičům se po...

25. listopadu 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Jednodušší, chytřejší a tišší vaření: Gorenje představuje indukční varné desky s integrovaným odsavačem par

25. listopadu 2025  8:51

V Plzeňském kraji napadlo na Šumavě do centimetru sněhu, místy může být ledovka

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji sněžilo v noci jen v západočeské části Šumavy. Po pondělním prvním větším sněžení v celém regionu tam napadl jeden centimetr nového sněhu....

25. listopadu 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Silnice v Jihomoravském kraji jsou mokré po ošetření, na Znojemsku hrozí náledí

ilustrační snímek

Na některých místech v Jihomoravském kraji by měli být řidiči obzvlášť opatrní. Cesty jsou mokré po chemickém ošetření, někde je rozbředlý sníh. Na Znojemsku...

25. listopadu 2025  7:06,  aktualizováno  7:06

V Libereckém kraji nasněžilo, silnice mohou klouzat, silničáři radí opatrnost

ilustrační snímek

V Libereckém kraji nasněžilo a místy se stále objevují sněhové přeháňky. Hlavní tahy jsou ale většinou jen holé a mokré po chemickém posypu. Vozovky mohou...

25. listopadu 2025  7:04,  aktualizováno  7:04

Na mnoha místech v Pardubickém kraji leží na silnicích sníh

ilustrační snímek

Na mnoha místech v Pardubickém kraji leží na silnicích sníh. Většinou po solení zůstávají na vozovkách jeho rozbředlé zbytky, ve výše položených oblastech...

25. listopadu 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Žďárská knihovna připravuje první jarmark pro dobrou věc, zapojit se může každý

Den D: Lenčino háčkování

Pořídit originální vánoční dárky a zároveň přispět na dobrou věc. To je posláním jarmarku, který vůbec poprvé připravuje Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Cílí hlavně na všechny...

25. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

MORA představuje nové mikrovlnné trouby: Stylové a praktické modely pro každou domácnost

25. listopadu 2025  8:36

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod Jedlovou.Byly dovezeny i stánky.Začala stavba vánočního trhu, který začne 29.11.2025.

vydáno 25. listopadu 2025  8:32

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.