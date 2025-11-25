Živě: Kulatý stůl nájemního bydlení 2025

Přenos z pražkého kina Přítomnost v Domě RADOST můžete sledovat od 16:00.
Program
- Zhodnocení realizovaných kroků v oblasti bydlení a představa o pokračování práce nové ministryně/nového ministra (Petr Kulhánek, ministr pro místní rozvoj ČR)
- První kroky nové vlády v oblasti bydlení a změna Stavebního zákona
(Zuzana Schwarz Bařtipánová, poslankyně, garantka hnutí ANO pro resort
Ministerstva pro místní rozvoj)
- Čerstvá čísla, aktuální statistiky a trendy z trhu bydlení 2025 (Vít Soural, Flatzone)
- Vstup penzijních fondů na trh s bydlením a posilování českého kapitálového trhu (Stanislav Kubáček, Heimstaden Group, Libor Vošický, předseda Dozorčí rady Penzijního fondu ČS, Zdeněk Soudný, leader projektu nájemní čtvrti Na Jelenách)
- Ostrý start inciativy Férový inzerát na portálu Reality IDnes (Jakub Vysocký, CEO SIAN a prezident ANB, Jiří Knechtl, marketingový ředitel Reality IDnes)
- Vyvážené nájemní vztahy?! (Tomáš Kašpar, leader projektu Dům RADOST, Michal Hrbatý, CEO UlovDomov.cz)
- Digitalizace nájemního vztahu, co vše už dnes umíme digitálně (Lenka Písková, Heimstaden)
- Trendy v segmentu BTR pro rok 2026 (Zuzana Chudoba, CEO BTR Consulting)
- Co by měla nová vláda v oblasti bydlení udělat ihned aneb pojďme táhnout za jeden provaz (Jakub Vysocký, prezident ANB)