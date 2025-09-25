Přenos z prostoru NEXT ZONE pražské Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia můžete sledovat od 11:00.
Akce nabídne odbornou i politickou debatu o aktuálních výzvách v oblasti závislostní politiky. Diskuse se zaměří na témata, jako jsou digitální závislosti, sociální sítě, kyberšikana a také problematika alkoholu, konopí, nových psychoaktivních látek a dalších trendů v oblasti závislostí. Současně na akci představíme vizi a principy pro zdravější a udržitelnější Česko.
Program:
11:00–11:10 | Úvodní slovo
Moderace: Mgr. Adéla Paulík Lichková
Mgr. Renáta Zajíčková, poslankyně PČR
Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip., předseda správní rady Think tanku Racionální politiky závislostí
11:10–12:00 | Odborná panelová diskuse: Závislosti v roce 2025 – fakta, trendy, dilemata
1. Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip. – předseda správní rady Think tanku Racionální politiky závislostí - „Kratom, energetické nápoje, konopí, nové psychoaktivní látky – potřebujeme nový rámec závislostní politiky?“
2. PhDr. Ladislav Csémy – prezident Institutu pro studium duševního zdraví a závislostí „Od klasických cigaret k alternativním nikotinovým produktům: harm reduction v praxi a jeho dopady na zdravotní stav populace“
3. Mgr. David Bezdomnikov – oblastní ředitel pro Olomoucký a Zlínský kraj, Společnost Podané ruce, o. p. s. - „Digitální pouta: Jak moderní technologie formují závislosti u mladé generace“
4. Ing. Michael Fanta, Ph.D. – hlavní analytik, Centrum ekonomických a tržních analýz CETA; Anglo - Americká Univerzita v Praze AAU - „Představení indexu škodlivosti kouření“
5. Odborné memorandum Think tanku Racionální politiky závislostí a Institutu pro studium duševního zdraví a závislostí (představení moderátorem)
12:15–12:45 | Setkání s novináři
12:45–14:00 | Politická diskuse
Moderace: Michal Slavík
Diskutovaná témata:
- Krátké osobní představení řečníků
- Digitální závislosti a sociální sítě
- Kyberšikana a online rizikové chování
- Gambling a online sázky
- Pracovní a výkonová závislost („workoholismus“)
- Sport a tělesný obraz – riziko závislostí
- Alkohol a mladiství
- Konopí a jeho regulace
- Tvrdé drogy a závislostní služby
- Nové psychoaktivní látky (NPS) a trendy
Pozvaní diskutující z řad politiků:
- Mgr. Renáta Zajíčková, poslankyně PČR
- Ing. Jan Bartošek, místopředseda PS PČR
- Ing. Patrik Nacher, poslanec PČR
- prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., poslanec PČR
- PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec PČR
- Ing. Radim Fiala, poslanec PČR
14:00 | Shrnutí a výzva k akci
Závěr, výstupy a výzva k vytvoření meziresortní pracovní skupiny