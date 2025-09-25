Živě:  Kulatý stůl - Nové výzvy v politice závislostí

Think tank Racionální politiky závislostí a Institut pro studium duševního zdraví a závislostí pořádají ve čtvrtek 25. září kulatý stůl s názvem Nové výzvy v politice závislostí.

Přenos z prostoru NEXT ZONE pražské Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia můžete sledovat od 11:00.

Akce nabídne odbornou i politickou debatu o aktuálních výzvách v oblasti závislostní politiky. Diskuse se zaměří na témata, jako jsou digitální závislosti, sociální sítě, kyberšikana a také problematika alkoholu, konopí, nových psychoaktivních látek a dalších trendů v oblasti závislostí. Současně na akci představíme vizi a principy pro zdravější a udržitelnější Česko.

Program: 

11:00–11:10 | Úvodní slovo 

Moderace: Mgr. Adéla Paulík Lichková 

Mgr. Renáta Zajíčková, poslankyně PČR 

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip., předseda správní rady Think tanku Racionální politiky závislostí 

11:10–12:00 | Odborná panelová diskuse: Závislosti v roce 2025 – fakta, trendy, dilemata 

1. Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip. – předseda správní rady Think tanku Racionální politiky závislostí - „Kratom, energetické nápoje, konopí, nové psychoaktivní látky – potřebujeme nový rámec závislostní politiky?“ 

2. PhDr. Ladislav Csémy – prezident Institutu pro studium duševního zdraví a závislostí „Od klasických cigaret k alternativním nikotinovým produktům: harm reduction v praxi a jeho dopady na zdravotní stav populace“ 

3. Mgr. David Bezdomnikov – oblastní ředitel pro Olomoucký a Zlínský kraj, Společnost Podané ruce, o. p. s. - „Digitální pouta: Jak moderní technologie formují závislosti u mladé generace“ 

4. Ing. Michael Fanta, Ph.D. – hlavní analytik, Centrum ekonomických a tržních analýz CETA; Anglo - Americká Univerzita v Praze AAU - „Představení indexu škodlivosti kouření“ 

5. Odborné memorandum Think tanku Racionální politiky závislostí a Institutu pro studium duševního zdraví a závislostí (představení moderátorem) 

12:15–12:45 | Setkání s novináři 

12:45–14:00 | Politická diskuse 

Moderace: Michal Slavík 

Diskutovaná témata:  

  • Krátké osobní představení řečníků  
  • Digitální závislosti a sociální sítě  
  • Kyberšikana a online rizikové chování  
  • Gambling a online sázky  
  • Pracovní a výkonová závislost („workoholismus“)  
  • Sport a tělesný obraz – riziko závislostí  
  • Alkohol a mladiství  
  • Konopí a jeho regulace  
  • Tvrdé drogy a závislostní služby  
  • Nové psychoaktivní látky (NPS) a trendy 

Pozvaní diskutující z řad politiků:  

  • Mgr. Renáta Zajíčková, poslankyně PČR  
  • Ing. Jan Bartošek, místopředseda PS PČR  
  • Ing. Patrik Nacher, poslanec PČR  
  • prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., poslanec PČR  
  • PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec PČR  
  • Ing. Radim Fiala, poslanec PČR 

14:00 | Shrnutí a výzva k akci 

Závěr, výstupy a výzva k vytvoření meziresortní pracovní skupiny

 

Na pražském Žižkově se 23. září konala tradiční připomínka narození básníka Jaroslava Seiferta. Akci uspořádala básnířka a spisovatelka Radana Šatánková se svým spolkem Krasomil.
