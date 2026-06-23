Živě: Kulatý stůl Onkologické platformy AIFP - Jak připravit českou onkologii na výzvy další dekády?

Přenos z pražského hotelu Hermitage můžete sledovat od 8:30.
- PhDr. Ivan Duškov, MSc., ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
- prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
- MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka Oborové zdravotní pojišťovny
- MUDr. Patrik Zachar, vrchní ředitel sekce zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR
- RNDr. Marian Rybář, MHA, odbor zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR
- MUDr. Tomáš Hauer, předseda pracovní skupiny pro specializovanou zdravotní péči a centra vysoce specializované péče Ministerstva zdravotnictví ČR
- MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., Masarykův onkologický ústav a člen výboru České onkologické společnosti
- prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., přednostka Ústavu radiační onkologie FN Bulovka a 1. LF UK, členka výboru České onkologické společnosti
- doc. MUDr. Kateřina Kopečková, PhDr., zástupkyně přednosty pro vědu a výzkum, Onkologická klinika FN Motol a Homolka a 2. LF UK
- MUDr. Kateřina Jirsová, primářka Integrovaného onkologického oddělení Nemocnice Na Pleši
- MUDr. Marta Kučerová, primářka onkologické ambulance Nemocnice Jablonec nad Nisou
- Mgr. Petra Adámková, předsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů
- Bc. Michaela Tůmová, místopředsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů
Zdroj: Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)