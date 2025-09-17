Živě: Mapový portál vysokorychlostních tratí

Díky novému Mapovému portálu VRT se mohou lidé seznámit s návrhem vysokorychlostní trati na daném úseku a přímo vznášet dotazy či připomínky ke konkrétním místům. Mapový portál VRT také obsahuje další důležité informace pro občany, jako jsou např. konkrétní místa a data setkání s veřejností nebo katastrální mapy.

S tím, jak mapový portál VRT podporuje přípravu vysokorychlostních tratí, usnadňuje interaktivní komunikaci s občany a jak se vyvíjí jeho funkce i provoz, vás seznámí jeho zakladatel Mgr. Petr Červinka ve středu 17. září od 15.30 na pravidelném Prezentačním dni v Informačním centru na ústeckém hlavním nádraží nebo online.

Od počátku k současnosti 

Roku 2020 vyhrála soutěž na projektování VRT Polabí firma, která jako inovaci pro tento úsek nabídla vytvoření mapového portálu (neboli mapové aplikace) na principu GIS (geografický informační systém), a to jako nástroje usnadňujícího ukázky technických řešení na tematických podkladech při veřejných projednáváních. Veřejně dostupný mapový portál VRT Polabí se osvědčil. Předvedl i další možnosti využití jako například možnost vkládat dotazy či připomínky. Od té doby bylo u dalších projektovaných úseků požadováno vytváření obdobných mapových aplikací. Postupem času jich tak vzniklo celkem sedm. Existence tolika mapových portálů s sebou však nesla jistá negativa. Tím nejviditelnějším byla nejednotnost legendy, kdy tytéž druhy prvků (např. tělesa trati) vypadaly v každé aplikaci rozdílně. Každá mapová aplikace měla taktéž mírně odlišné ovládání, což ztěžovalo orientaci. Dále nebylo přirozeně možné zobrazovat navazující úsek VRT, což přirozeně vadilo především na rozhraních dvou úseků. Značně komplikované bylo též odpovídání na dotazy či připomínky, které uživatelé ze strany veřejnosti vznesli. Obsluha tak musela pracovat se sedmi systémy a odpovědi nemohla vkládat přímo, nýbrž prostřednictvím provozujících firem. Každá společnost nadto používala různé platformy (GOBEC, Bentley, ESRI). Neméně podstatným negativem byla i finanční náročnost provozování tolika systémů.

Tyto nevýhody vedly k myšlence zřídit vlastní mapový portál, který by byl provozován přímo SS VRT, tedy Stavební správou vysokorychlostních tratí. Po zkušebním období byl pak 1. 9.2024 pro širokou veřejnost spuštěn Mapový portál VRT, který využil osvědčenou platformu ESRI a zužitkoval zkušenosti předchozích portálů. Při svém prvním spuštění obsahoval Mapový portál VRT technická řešení úseků VRT Polabí a VRT Moravská brána I., jejichž mapové aplikace byly tímto zrušeny. Postupně byly začleňovány další úseky plánovaných vysokorychlostních tratí. V současné době již není v provozu žádná z původních mapových aplikací. Mapový portál VRT zobrazuje nejnovější technická řešení úseků VRT, na kterých jsou již tato připravena. 

Současná podoba Mapového portálu VRT 

Nynější Mapový portál VRT tedy umožňuje prezentaci nejnovějších návrhů technických řešení vycházejících z aktuálního stavu projektování a projednání v daném regionu. S pomocí jednotné barevné legendy lze snadno identifikovat jednotlivé prvky infrastruktury, jako jsou například osy kolejí, silnice, mosty, tunely a další.

Technická řešení jsou zobrazována na různých mapových podkladech (ortofoto mapa, digitální model reliéfu či historická ortofoto mapa z 50. let). Lze je též doplnit různými tematickými podklady (např. katastrálními mapami, místy setkání s veřejností či mapami zaměřenými na hlukovou zátěž). Uživatel nadto může využít další funkce jako např. měření v mapě, kreslení či přidání vlastních prostorových dat.

Jednou z nejvýznamnějších funkcí je možnost vkládat dotazy či připomínky ke konkrétnímu místu na mapě na aktivně řešených úsecích VRT. Uživatel má možnost uvést svoji emailovou adresu, na kterou mu poté přijde potvrzení o vloženém podnětu a následně i odpověď, která se samozřejmě objeví i v mapovém portálu VRT.

Mapový portál umožňuje díky konkrétnějšímu pohledu na plánované vysokorychlostní tratě získat lepší představu o tom, jakým způsobem budou tyto stavby zasazeny do existující krajiny. Mapový portál VRT je dostupný na adrese: www.vrtky.cz/mapa. Tak neváhejte a projděte si ho sami.

 

