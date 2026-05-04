Živě: Média v době inovací v kontextu proměn, tak zní téma letošního Novinářského fóra

Letošní ročník se zaměří na téma inovací v médiích - na to, jak si česká žurnalistika udržuje kvalitu, nezávislost a relevanci v době rychlých technologických, politických a společenských změn. Celodenní program nabídne několik panelových debat se špičkovými hosty a hostkami z oboru.
Mezi pozvanými je také nizozemský novinář Peter ter Velde, který v rámci úvodní přednášky promluví o bezpečnostních hrozbách, kterým v současné době novináři a novinářky čelí, a o mechanismech k posílení odolnosti a obrany, které vytvořili ve spolku PersVeilig a předávají dále. Peter ter Velde vystoupí také na večerním předáváním Novinářských cen.
Jedním z ústředních témat bude investigativní žurnalistika a inovace v redakční práci - na toto téma vystoupí zástupci Deníku N, Voxpotu či Českého rozhlasu. Financování české žurnalistiky v době inovací prodiskutují představitelé velkých mediálních domů. Nebude chybět ani blok věnovaný umělé inteligenci a technologickým novinkám v redakcích, kde se představí zástupci TV NOVA, SeznamZpráv, Českého rozhlasu a BoldNews.
Prostor dostanou také nově vzniklé mediální projekty jako Page Not Found, Odkryto.cz, PastVina nebo Sirény. Hosté a hostky přiblíží své zkušenosti s budováním nových mediálních formátů.
V rámci konference předají také zástupci NFNZ již podruhé společně s Nadace OSF cenu za Inovativní žurnalistiku.
Vstup na konferenci je zdarma po předchozí registraci. Pokud se nemůžete dostavit osobně, přihlaste se na on-line přenos. Více informací, registrace a kompletní program najdete na webu www.novinarskeforum.cz.
Partneři akce: Nadace OSF, Dům Radost, ČTK Connect.
