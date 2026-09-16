Živě: Mezinárodní konference ASO o roli kolektivního vyjednávání a podpoře zaměstnanců

Praha 16. září 2026 (PROTEXT) - Asociace samostatných odborů (ASO) pořádá ve středu 16. září 2026 mezinárodní konferenci s názvem „Role kolektivního vyjednávání při kompenzaci vlivu inflace na mzdy a podpora zaměstnanců ve složitých životních situacích“. Událost se zaměří na aktuální trendy na trhu práce včetně čtyřdenního pracovního týdne či překonávání generačních bariér v odborech.
Přenos konference z kongresového sálu Hotelu Olšanka v Praze můžete sledovat od 10:00
PROGRAM KONFERENCE
10.00 - 10.15
Zahájení konference a přivítání účastníků, Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
10.15 – 11.20
Vystoupení Ing. Martina ŠEBESTYÁNA, MBA, ministra zemědělství
Vystoupení Bohumíra DUFKA, předsedy ASO, člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
11.20 - 11.40
Prezentace odborné studie „Role kolektivního vyjednávání při kompenzaci vlivu inflace na mzdy a životní náklady“, Ing. Jaroslav UNGERMAN
11.40 - 12.00
Prezentace odborné studie „Nerovnosti v přístupu zaměstnanců ke vzdělání“, Mgr. Marcel NAVRÁTIL, TREXIMA, spol. s.r.o.
12.00 - 12.20
Prezentace odborné studie „Dopady čtyřdenního pracovního týdne na zaměstnance a zaměstnavatele“, JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Právní institut s.r.o.
12.20 - 13.20 Přestávka
13.20 - 13.40
Prezentace odborné studie „Problematika nerovnosti a transparentnosti odměňování z pohledu zaměstnanců“, Mgr. Pavla DOLEŽELOVÁ, TREXIMA, spol. s.r.o.
13.40 - 14.00
Prezentace odborné studie „Podpora zaměstnanců ve složitých životních situacích jako nové téma agendy odborů v rámci kolektivního vyjednávání“, Mgr. Zdeňka ŠÍMOVÁ, Národní vzdělávací fond, o.p.s.
14.00 - 15.20
Vystoupení zahraničních hostů
15.20 – 16.20 Diskuse
16.20 – 16.30
Závěr konference
Mezinárodní konference je financována ze státního příspěvku na aktivity dle § 320 a písm. a) zákonač. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2026.
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