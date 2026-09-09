Živě: Nakladatelství Argo představuje své stěžejní tituly druhé poloviny roku 2026

Autor:
  6:52
Sledovat Metro na Googlu

Praha 8. září 2026 (PROTEXT) - Nakladatelství Argo představí ve středu 9. září 2026 na tradičním setkání podzimní a předvánoční ediční plán. Autoři, překladatelé a redaktoři představí knihy, které vyjdou ve druhé polovině letošního roku.

Právě 9. září uplyne rok od chvíle, kdy si první nedočkaví čtenáři mohli na Staroměstské radnici v Praze koupit výtisk knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství. Dozvíte se také, kdy vyjde české pokračování příběhů, které od žen z celého světa posbírala Gillian Anderson, tentokrát pod názvem Víc.

Přímý přenos můžete sledovat od 10:00.

Z autorů se představí scenárista a spisovatel Zdeněk Viktora s románem Dokonalý záběr. Každý ze čtveřice protagonistů má vlastní představu o vztahu a každý z nich postupně zjišťuje, že ve skutečnosti miluje spíše obraz, který si o partnerovi vytvořil.

Michal Vrba promluví o své nové povídkové knize Hlušický čtverec a o tom, proč v jejím názvu použil jméno své rodné vísky ve východních Čechách.

Hudební a herní publicista Jaroslav Konáš představí svůj nejnovější román Pád citadely. Po magické Dominice a folk hororu ze Sudet Město v mlze se tentokrát vydává na území postapokalyptické sci-fi a vysvětlí, co ho na střídání žánrů baví.

Klasický archeolog a historik Jan Bažant se pustil do nového převyprávění Řeckých mýtů. První díl už vyšel, druhý, věnovaný osudům nejslavnějších hrdinů, vyjde na podzim.

Eva Matásková žila několik let v Berlíně a teď ho představí dětem v autorské knížce Koho hledá Františka?, která má velmi neobvyklou výtvarnou podobu.

Petr Onufer vedl v letech 2022–2026 sérii rozhovorů s profesorem Martinem Hilským. Ty nyní vyjdou knižně pod názvem Vykloubený čas.

Čtveřice překladatelů představí zahraniční romány. Petr Fantys přeložil pro edici AAA román jednoho z nejuznávanějších současných amerických spisovatelů Bena Lernera Přepis, který je pronikavou meditací o technologiích, jež naši vzájemnou blízkost prohlubují i narušují, a o nástrojích, které paměť uchovávají i mažou.

Jitka Hanušová představí román finské autorky Iidy Raumy Destrukce – Případová studie. Hluboce psychologický a citlivý popis dospívání v nepřátelských kulisách je částečně inspirován skutečností.

Japonský břitký thriller Noc baby jagy přiblíží Jan Levora. Akira Ótani za něj jako vůbec první japonská autorka získala prestižní britskou cenu Dagger Award za nejlepší překladový kriminální román.

Hana Zahradníková tentokrát přeložila nejnovější knihu Helen Oyeyemi Moje nové nové já, jejíž hrdinka má sedm identit – na každý den v týdnu jednu. 

A další tipy na zajímavé knihy se dozvíte od redaktorů Arga.

Zdroj: Nakladatelství Argo

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne roku 2026 je tu nová cesta, která usnadní pěším průchod mezi oběma čtvrtěmi. Nejvíce ji ocení...

Nabouraný kamion na Chomutovsku zablokoval sjezd z D7

Havarovaný nákladní automobil zablokoval sjezd z dálnice D7 u Droužkovic na...

Havarovaný nákladní automobil ve středu ráno zcela zablokoval sjezd z dálnice D7 ve směru na Prahu u Droužkovic na Chomutovsku. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Policie...

9. září 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Nové značky u škol řidiči často přehlížejí. Rodiče nechávají auto kdekoli, kde je volno

ilustrační snímek

Na ulice kolem základních škol se v ranních hodinách opět vrátil dopravní chaos. Nervózní rodiče hledají místo k zaparkování, často ale ve spěchu nechávají auto stát kdekoli, aby rychle doprovodili...

9. září 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Stylovka, nebo zlodějina? Falešná britská budka na Jiřáku rozděluje Pražany

Osobitá instalace na náměstí Jiřího z Poděbrad

Reklama může mít mnoho podob. Ta od Netflixu v pražských ulicích tedy určitě. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se objevila falešná britská telefonní budka propagující nový seriál Gentlemani. Zatímco...

9. září 2026  7:30

Živě: Volím bydlení, ať to tu žije! Piráti na Letné odpálí horkou fázi komunální kampaně

9. září 2026  7:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Po roce nejsou ani základy. Halu staví městu „nechtěná“ firma, odmítat ji nelze

Výstavba druhé sportovní haly v Mostě. (září 2026)

Budování druhé sportovní haly v Mostě za 182 milionů korun se komplikuje. Městu vadí pomalé stavební práce a údajná nedostatečná komunikace ze strany stavební firmy. Ve hře je nyní i krajní řešení –...

9. září 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Pád stromů zastavil provoz na trati z Chebu do Plzně, jezdí náhradní autobusy

ilustrační snímek

Porucha trakčního vedení omezila provoz na trati z Chebu do Plzně, vlaky kvůli popadaným stromům nejezdí na Chebsku v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kynžvart. Omezení v dálkové i...

9. září 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Živě: Nakladatelství Argo představuje své stěžejní tituly druhé poloviny roku 2026

9. září 2026  6:52

Živě: Předvolební debata kandidátů na primátora Prahy na Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje

9. září 2026  6:25

Nenápadná ves ovládla hned dvě soutěže. Porota ocenila spolkový život i vinařství

Obec Čejč na Hodonínsku je letošním vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku...

Na první pohled je Čejč na Hodonínsku nenápadná vesnice, která se ztrácí mezi okolními vinařskými velikány v podobě Kobylí, Čejkovic či Mutěnic. Pro porotu soutěže Vesnice roku však právě ona...

9. září 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Živě: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje

9. září 2026  6:05

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Obří kotvu z Třince instalovali na náměstí, ve hře zůstává i záchrana celého plavidla

Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....

Na opraveném náměstí T. G. Masaryka v Třinci ukotvili pracovníci nový, šestitunový symbol města a připomínku námořní historie Československa. Kotva z lodi Třinec, která byla zhotovena z místní oceli...

9. září 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Jan Čižinský míří do Senátu. Praha podle něj potřebuje silnější hlas a zastání

Starosta městské části Praha 7 a zakladatel sdružení Praha sobě Jan Čižinský...

Jan Čižinský chce do Senátu jako hlas hlavního města. Dlouholetý starosta sedmé městské části a pražský zastupitel tvrdí, že nemá Praha v horní komoře parlamentu dostatečně silné zastání. Za hlavní...

9. září 2026  5:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×