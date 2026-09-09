Živě: Nakladatelství Argo představuje své stěžejní tituly druhé poloviny roku 2026

Právě 9. září uplyne rok od chvíle, kdy si první nedočkaví čtenáři mohli na Staroměstské radnici v Praze koupit výtisk knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství. Dozvíte se také, kdy vyjde české pokračování příběhů, které od žen z celého světa posbírala Gillian Anderson, tentokrát pod názvem Víc.
Přímý přenos můžete sledovat od 10:00.
Z autorů se představí scenárista a spisovatel Zdeněk Viktora s románem Dokonalý záběr. Každý ze čtveřice protagonistů má vlastní představu o vztahu a každý z nich postupně zjišťuje, že ve skutečnosti miluje spíše obraz, který si o partnerovi vytvořil.
Michal Vrba promluví o své nové povídkové knize Hlušický čtverec a o tom, proč v jejím názvu použil jméno své rodné vísky ve východních Čechách.
Hudební a herní publicista Jaroslav Konáš představí svůj nejnovější román Pád citadely. Po magické Dominice a folk hororu ze Sudet Město v mlze se tentokrát vydává na území postapokalyptické sci-fi a vysvětlí, co ho na střídání žánrů baví.
Klasický archeolog a historik Jan Bažant se pustil do nového převyprávění Řeckých mýtů. První díl už vyšel, druhý, věnovaný osudům nejslavnějších hrdinů, vyjde na podzim.
Eva Matásková žila několik let v Berlíně a teď ho představí dětem v autorské knížce Koho hledá Františka?, která má velmi neobvyklou výtvarnou podobu.
Petr Onufer vedl v letech 2022–2026 sérii rozhovorů s profesorem Martinem Hilským. Ty nyní vyjdou knižně pod názvem Vykloubený čas.
Čtveřice překladatelů představí zahraniční romány. Petr Fantys přeložil pro edici AAA román jednoho z nejuznávanějších současných amerických spisovatelů Bena Lernera Přepis, který je pronikavou meditací o technologiích, jež naši vzájemnou blízkost prohlubují i narušují, a o nástrojích, které paměť uchovávají i mažou.
Jitka Hanušová představí román finské autorky Iidy Raumy Destrukce – Případová studie. Hluboce psychologický a citlivý popis dospívání v nepřátelských kulisách je částečně inspirován skutečností.
Japonský břitký thriller Noc baby jagy přiblíží Jan Levora. Akira Ótani za něj jako vůbec první japonská autorka získala prestižní britskou cenu Dagger Award za nejlepší překladový kriminální román.
Hana Zahradníková tentokrát přeložila nejnovější knihu Helen Oyeyemi Moje nové nové já, jejíž hrdinka má sedm identit – na každý den v týdnu jednu.
A další tipy na zajímavé knihy se dozvíte od redaktorů Arga.
Zdroj: Nakladatelství Argo