Přenos z refektáře Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy můžete sledovat od 18:00.
Osm finalistů v boji o titul nejlepší IT diplomové práce
Do finále letošního ročníku odborné soutěže IT SPY 2026 postoupilo osm nejúspěšnějších projektů. Cílem soutěže IT SPY je podpořit talentované studenty, pomoci jim v kariéře a upozornit na inovativní projekty a myšlenky, které přinášejí mladí lidé v rámci svého studia. Kvalita soutěžních prací je posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace.
Kdo se stane vítězem roku 2026?
Na slavnostním vyhlášení zazní jména autorů nejlepších tří diplomových prací obhájených v letošním roce, stejně jako jméno vítěze Ceny veřejnosti. Absolutní vítěz získá od organizátora soutěže, společnosti Amdocs, finanční odměnu ve výši 2 000 eur na další rozvoj svého projektu. Vedle hlavního ocenění čekají na účastníky také ceny vyhlašované partnery soutěže. Mezi ně patří Magenta Award for Excellence in IT a Raiffeisenbank AI cena, která vyzdvihuje projekty zaměřené na umělou inteligenci. Podporu mladým talentům dlouhodobě poskytují také Počítačová škola GOPAS a asistenční společnost GLOBAL ASSISTANCE.
Soutěž se koná pod záštitou prezidenta České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Hospodářské komory, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a organizace KINIT.
Zajímá vás více? Sledujte web soutěže www.itspy.cz a sociální sítě facebook.com/soutezitspy, kde najdete všechny aktuální informace a výsledky.
Zdroj: Profinit
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60210.