Živě „Nelegální tabák: kde selhává systém?“

Autor:
  6:00
Think tank Racionální politiky závislostí a CEVRO Univerzita pořádají 22. dubna 2026 odborný kulatý stůl „Nelegální tabák: kde selhává systém?“, který se zaměřuje na aktuální fungování nelegálního trhu s tabákovými výrobky, jeho dopady na bezpečnost, veřejné finance i zdraví a na identifikaci slabých míst v systému regulace a vymáhání práva. Diskuse propojí pohled zákonodárců, odborníků, akademické sféry i zástupců praxe a nabídne konkrétní data i zkušenosti z terénu.

Přenos z CEVRO Univerzity můžete sledovat od 11:00.

   

Program:

ÚVODNÍ INFORMACE O OBLASTI TABÁKOVÝCH A NIKOTINOVÝCH VÝROBKŮ

? 11:00 - 11:05 Přivítání účastníků 
JINDŘICH VOBOŘIL | Think tank Racionální politiky závislostí 
IVAN LANGER | CEVRO Univerzita
? 11:05 - 11:15 Úvod do bezpečnostní problematiky nelegálních trhů z hlediska zákonodárce 
PAVEL ŽÁČEK | člen Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
? 11:15 - 11:25 Hodnocení trendů v nelegálním užívání tabáku v EU a ČR 
MATTHEW HEIBEL | Eunoia Horizons
? 11:25 - 11:35 Tabákové výrobky s nelegálním statutem a situace na trhu v ČR
JINDŘICH VOBOŘIL | Think tank Racionální politiky závislostí 
? 11:35 - 11:40 Situace na trhu s tabákovými výrobky v České republice 
JAN FARKAČ | Think tank Racionální politiky závislostí
? 11:40 - 11:50 Ekonomické aspekty nelegálního trhu s tabákovými výrobky 
ALEŠ ROD | CETA
? 12:00 - 12:10 Zdravotní aspekty nelegálních tabákových výrobků 
PAVEL KUBŮ | Think tank Racionální politiky závislostí
? 12:10 - 12:20 Bezpečnostní aspekty nelegálních tabákových výrobků
JAN PAĎOUREK | CEVRO Univerzita

? 12:20 - 13:00 PŘESTÁVKA

AKTUÁLNÍ SITUACE V OBLASTI TABÁKOVÝCH A NIKOTINOVÝCH VÝROBKŮ ČR

? 13:00 - 13:10 Konkrétní poznatky výrobců tabákových výrobků 
KRISTÝNA RICHTER | ČSZV
? 13:10 - 13:20 Operativní zjištění TT
JAN FARKAČ | Think tank Racionální politiky závislostí
? 13:20 - 13:30 Pravděpodobná bílá místa v systému vymáhání práva
JAN FARKAČ | Think tank Racionální politiky závislostí
? 13:30 - 14:00 Diskuse – diskutovat dále přijdou:
LUCIA KIŠŠOVÁ | Úřad vlády ČR
PETR MÜLLER | Celní správa ČR
TOMÁŠ PETŘÍČEK | bývalý ministr zahraničních věcí ČR
RENÁTA ZAJÍČKOVÁ | poslankyně PSP ČR
MODERÁTOR  – JAN FARKAČ

 

Zdroj: Think tank Racionální politiky závislost, Ústav pro společenský výzkum a vzdělávání, z.ú.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.