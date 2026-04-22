Živě „Nelegální tabák: kde selhává systém?“

Přenos z CEVRO Univerzity můžete sledovat od 11:00.
Program:
ÚVODNÍ INFORMACE O OBLASTI TABÁKOVÝCH A NIKOTINOVÝCH VÝROBKŮ
? 11:00 - 11:05 Přivítání účastníků
JINDŘICH VOBOŘIL | Think tank Racionální politiky závislostí
IVAN LANGER | CEVRO Univerzita
? 11:05 - 11:15 Úvod do bezpečnostní problematiky nelegálních trhů z hlediska zákonodárce
PAVEL ŽÁČEK | člen Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
? 11:15 - 11:25 Hodnocení trendů v nelegálním užívání tabáku v EU a ČR
MATTHEW HEIBEL | Eunoia Horizons
? 11:25 - 11:35 Tabákové výrobky s nelegálním statutem a situace na trhu v ČR
JINDŘICH VOBOŘIL | Think tank Racionální politiky závislostí
? 11:35 - 11:40 Situace na trhu s tabákovými výrobky v České republice
JAN FARKAČ | Think tank Racionální politiky závislostí
? 11:40 - 11:50 Ekonomické aspekty nelegálního trhu s tabákovými výrobky
ALEŠ ROD | CETA
? 12:00 - 12:10 Zdravotní aspekty nelegálních tabákových výrobků
PAVEL KUBŮ | Think tank Racionální politiky závislostí
? 12:10 - 12:20 Bezpečnostní aspekty nelegálních tabákových výrobků
JAN PAĎOUREK | CEVRO Univerzita
? 12:20 - 13:00 PŘESTÁVKA
AKTUÁLNÍ SITUACE V OBLASTI TABÁKOVÝCH A NIKOTINOVÝCH VÝROBKŮ ČR
? 13:00 - 13:10 Konkrétní poznatky výrobců tabákových výrobků
KRISTÝNA RICHTER | ČSZV
? 13:10 - 13:20 Operativní zjištění TT
JAN FARKAČ | Think tank Racionální politiky závislostí
? 13:20 - 13:30 Pravděpodobná bílá místa v systému vymáhání práva
JAN FARKAČ | Think tank Racionální politiky závislostí
? 13:30 - 14:00 Diskuse – diskutovat dále přijdou:
LUCIA KIŠŠOVÁ | Úřad vlády ČR
PETR MÜLLER | Celní správa ČR
TOMÁŠ PETŘÍČEK | bývalý ministr zahraničních věcí ČR
RENÁTA ZAJÍČKOVÁ | poslankyně PSP ČR
MODERÁTOR – JAN FARKAČ
Zdroj: Think tank Racionální politiky závislost, Ústav pro společenský výzkum a vzdělávání, z.ú.