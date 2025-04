Živě: Newstream.cz - ESG Nefinanční report

Firmy vstupují do nové éry ESG reportingu. Zpráva o udržitelnosti se podle nové evropské směrnice stane povinnou součástí výročních zpráv velkých společností. Co společnosti doopravdy čeká? A proč lze nové nařízení vnímat i jako příležitost? O tom budou diskutovat lídři byznysu na setkání, které pořádá Newstream.cz. Nové předpisy výrazně rozšiřují povinnosti firem v oblasti transparentnosti a vyžadují, aby firmy nejen vykazovaly své ESG aktivity, ale aby také integrovaly principy udržitelnosti do svých byznysových strategií.

Co bude předmětem diskuse:

Nefinanční reporting, směrnici CSRD nahradí NFRD, EU Taxonomie ESG (Zkušenosti a uplatnění v praxi)

Zkušenosti a uplatnění v praxi CSDR reportu pro banku či firmy

Měnící se pojetí udržitelnosti (nový přístup bank a fondů k obrannému průmyslu a v energetice)

Inovativní projekty českých firem v oblasti udržitelnosti (case studies, best practices)

Jak pracujeme s firmami v oblasti ESG

Nové výzvy spojené s geopolitikou (zejména nástup nového amerického prezidenta) a jejich vliv na ESG problematiku a investice

Kdo na akci vystoupí: