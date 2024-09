Živě: Nominační večer soutěže Stavba roku 2024

Přímý přenos bude zahájen v 19:00.

Stavba roku je největší celostátní soutěž v oboru architektury a stavitelství, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí na území České republiky i mimo ni. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže - Ministerstva průmyslu a obchodu, ČKAIT a Svazu podnikatelů ve stavebnictví . Hlavními partnery letošního 32. ročníku jsou tradičně společnosti BAUMIT, CEMEX, Wienerberger a Česká agentura pro standardizaci.

V neděli 1. září 2024 ráno cca v 01:00 bude na stránkách Stavby roku 2024 spuštěno hlasování veřejnosti. Do letošního ročníku soutěže je přihlášeno 120 staveb: 116 staveb z České republiky a čtyři zahraniční stavby. Hlasování veřejnosti o Cenu veřejnosti – Cenu CNN Prima NEWS bude otevřené do 7. listopadu 2024 do 24:00.

Slavnostní galavečer Stavby roku 2024, kde budou následně uděleny tituly a zvláštní ceny, se uskuteční 8. listopadu 2024 od 20:00 v Rudolfinu v Praze.

Generálním mediálním partnerem je CNN Prima NEWS.