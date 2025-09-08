Živě: Nominační večer soutěže STAVBA ROKU 2025

Přenos z Dopravní haly NTM v Praze můžete sledovat od 19:00.
Vypisovatelé 33. ročníku prestižní soutěžní přehlídky jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Stavby hodnotí odborná porota. Porotci, experti i rada programu se shodují v konstatování, že osobní návštěva a prohlídka všech přihlášených staveb je pro práci poroty klíčová a nenahraditelná. Spolu s porotou všechny stavby objíždí a dokumentuje tradičně také filmový štáb a připravuje unikátní filmový dokument.
Generálním partnerem soutěžní přehlídky je VINCI Construction CS.
Hlavními partnery letošního 33. ročníku jsou v letošním roce společnosti VEKRA, BAUMIT, CEMEX, Wienerberger, EGOE a Česká agentura pro standardizaci. Generálním mediálním partnerem je CNN Prima NEWS, hlavními mediálními partnery jsou časopisy Stavebnictví a STAVITEL.
Slavnostní galavečer Stavby roku 2025, kde se následně dozvíte udělené tituly a zvláštní ceny se uskuteční 4. listopadu 2025 od 20 hodin v Rudolfinu v Praze.