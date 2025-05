Živě: O politice soudržnosti v Ostravě

Třetí místo v objemu schválených finančních prostředků na evropské projekty v období let 2021 až 2027, tedy nejvyšší příčka z krajů, které dosud navštívil štáb ČTK Connect. Území, stejně jako Ústecký a Karlovarský kraj, s nárokem na dotace z Fondu spravedlivé transformace, které řeší útlum těžby a uhlí a jeho dopady. Společné hranice s Polskem a Slovenskem. A poněkud „tajemný kraj“, alespoň z pohledu českých regionů na západě republiky. O jeho současnosti jsou přitom k dipozici zajímavá fakta, dokládající posun dřívější hornické oblasti směrem k hi-tech oborům a start-upům.

To je Moravskoslezský kraj, a zároveň region soudržnosti Moravskoslezsko. Jde o územní samosprávný celek o rozloze přes 5,4 tisíce kilometrů čtverečních, s 1,2 milionu obyvatel a se sídlem v Ostravě.

A zároveň oblast, kam směřuje projekt Veřejná debata o evropských fondech ČTK Connect. Konkrétně do objektu Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Tam se ve čtvrtek 22. května 2025 od 12 hodin odehraje další veřejná debata k tomu, jak se v daném kraji čerpají dotace, které nabízí Evropská unie členských zemím na soudržný rozvoj evropských regionů.

V publiku usednou studenti zmíněné vysoké školy, její práci a vztah k EU představí prorektor Ostravské univerzity Ondřej Slach a děkan Filozofické fakulty Robert Antonín.

Pilotním projektem, který otevře diskusi o zajímavých počinech a jehož vysílací premiéra bude právě v Ostravě, je zavedení virtuální a mixované reality do výuky předmětů na Základní škole a Gymnáziu Hello v Ostravě Porubě. Při natáčení ve škole byli přítomni i členové delegace ze Sardinie, která přicestovala v rámci programu Erasmus+. Dalšími účastníky reportáže se stal tým profesora Stanislava Mišáka z Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) při VŠB - Technické univerzitě Ostrava. To je zaměřeno (zjednodušeně řečeno) na aplikaci myšlenek ze základního výzkumu do průmyslové praxe. Souvislosti celého integrovaného přístupu vysvětlí Jiří Hudec vedoucí odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Spolu s ředitelem CEET Stanislavem Mišákem budou oba posledně jmenovaní hosty diskuzního bloku, který bude následovat po odvysílání video spotu.

Data a statistiky o tom, jak si Moravskoslezský kraj vede ve využívání nabídky z unijních fondů, přednese a okomentuje analytik, expert na EU a člen NERV Petr Zahradník. Učiní tak na základě podkladů, jež dodalo MMR. Za tento rezort se dostaví oblastní koordinátorka komunikačních aktivit o fondech EU Radka Kozlová.

Za vedení kraje přijala pozvání 1. náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková, která má evropské projekty v agendě, zúčastní se také ostravský primátor Jan Dohnal. Dalšími hosty jsou Ondřej Pergl, vedoucí oddělení koordinace spravedlivé transformace Ministerstva životního prostředí ČR, náměstek primátora města Opavy Vladimír Schreier a vedoucí Odboru dotačních projektů a církevní turistiky Miroslav Přikryl z Biskupství ostravsko-opavského. Moderuje novinářka a analytička Libuše Bautzová, pozvánky byly odeslány do redakcí místních médií.

Ostravská debata je třetí z cyklu těchto akcí, které pořádá ČTK Connect v tomto roce v různých částech republiky. Přímý přenos poběží 22. května od 12.00 na YouTube, webu ceskenoviny.cz, FB ČTK Connect a dále na portálech iDNES.cz, lidovky.cz, aktualne.cz a newstream.cz.

Cílem těchto setkání není pouhá diskuze, ale zároveň snaha motivovat a inspirovat ty, kdo o fondech EU vědí, ale nad jejich využitím stále váhají. Dotazy jsou možné přes Slido: #EUFondyMS. Záznam bude k dispozici na YouTube a v sekci věnované tomuto projektu (link: https://www.ceskenoviny.cz/special/debata-o-evropskych-fondech/) na webu ČTK České noviny.

V aktuálním programovém období 2021–2027 může Česko dosáhnout až na 21,2 miliardy eur (550,5 miliardy korun).