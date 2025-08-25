Živě: O politice soudržnosti v Praze

Autor:
  8:25
ČTK Connect, která je partnerem Evropské komise v projektu Veřejná debata o evropských fondech, odvysílá poslední z letošních čtyř veřejných setkání k tématu čerpání unijních dotací v Česku. Stane se 26. srpna 2025 v Presscentru ČTK v Praze. Diskuse bude rozdělena do dvou tématických bloků: první se zaměří na evropské projekty v regionu soudržnosti Jihovýchod, druhý probere rýsující se budoucnost politiky soudržnosti EU po roce 2028.

Přední místo v Česku v objemu schválených finančních prostředků na evropské projekty v období let 2021 až 2027, k tomu bronzová pozice v aktuálním pořadí zasmluvněného čerpání mezi tuzemskými kraji. Území, které už řadu let usilovně pracuje na přechodu od tradičního průmyslu a zemědělství směrem k novým technologiím, digitalizaci a tvorbě start-upů. Ostatně s myšlenkou technologického parku v Králově Poli a Medlánkách se začalo pracovat už zkraje 90. let.   

To je Jihomoravský kraj, součást regionu soudržnosti Jihovýchod, spolu s krajem Vysočina. Na rozloze přes přes 7188 km2 se nachází sedm okresů, žije v nich přibližně 1,23 milionu obyvatel. Sídlem a zároveň největším městem Jihomoravského kraje je Brno. A zároveň oblastí, kam zamířila srpnová reportáž štábu ČTK Connect v sérii „Veřejná debata o evropských fondech“. Informace získané přímo na místě, stejně jako další údaje a statistiky o získávání evropských prostředků na jižní Moravě, zazní tentokrát mimořádně v přímém přenosu nikoli z Brna, nýbrž z Prahy. Konkrétně z PressCentra ČTK – důvodem je časový souběh výjezdu do regionu soudržnosti Jihovýchod s aktuálním děním ohledně víceletého finančního rámce EU po roce 2028 (a pozice České republiky v něm), což je téma pro experty z institucí se sídlem v hlavním městě. Akce se koná v úterý 26. srpna od 14:00, zváni jsou novináři. 

Pilotním projektem, který otevře diskusi o zajímavých počinech a jehož vysílací premiéra bude v Praze, je výchova expertů pro boj s riziky v kyber prostoru. Kamera ČTK Connect zamířila na Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, aby se poté vydala do CyberCampuscz. Ten se, v součinnosti brněnských vysokých škol a dalších institucí, snaží posilovat odolnost společnosti a chránit demokratické hodnoty, ekonomický blahobyt i kvalitu životů, podporovat bezpečnou digitální transformaci a uplatňovat inovace v malých a středních podnicích a veřejné správě. Nezbytnou součástí budovaného ekosystému jsou právě absolventi středních škol, jmenovitě uvedené Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví. Ti mohou buď pokračovat ve vysokoškolském studiu po dohodě s CyberCampusem, anebo v něm rovnou získávají pracovní úvazek.

Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví představí v Praze osobně, nad rámec natočeného videa, ředitelka Olga Hölzlová. Tento a další brněnské i mimobrněnské projekty zmíní Martin Příborský, zastupitel Města Brna pro oblast strategického rozvoje, metropolitní spolupráce a ITI, a Petr Šašinka, vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna. Údaje o čerpání z EU v krajích Jihomoravský a Vysočina se tradičně ujme ekonom a člen NERV Petr Zahradník.            

Druhý blok o příští podobě kohezní politiky unie, která se pomyslně utká s novými výzvami, jako jsou obrana, bezpečnost či konkurenceschopnost, si „rozeberou“ Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, Sandra Illínová, zástupkyně ředitele Odboru řízení a koordinace fondů EU na MMR, a znovu expert na EU Petr Zahradník. 

CyberCampusCZ se sídlem v Brně soustředí na jednom místě klíčové subjekty, kompetence, aktivity a infrastrukturu s cílem posilovat odolnost společnosti a chránit demokratické hodnoty, ekonomický blahobyt i kvalitu životů. Jeho součástí je CyberSecurityHub, expertní kyberbezpečnostní organizace založená třemi univerzitami.CyberCampusCZ se sídlem v Brně soustředí na jednom místě klíčové subjekty, kompetence, aktivity a infrastrukturu s cílem posilovat odolnost společnosti a chránit demokratické hodnoty, ekonomický blahobyt i kvalitu životů. Jeho součástí je CyberSecurityHub, expertní kyberbezpečnostní organizace založená třemi univerzitami.CyberCampusCZ se sídlem v Brně soustředí na jednom místě klíčové subjekty, kompetence, aktivity a infrastrukturu s cílem posilovat odolnost společnosti a chránit demokratické hodnoty, ekonomický blahobyt i kvalitu životů. Jeho součástí je CyberSecurityHub, expertní kyberbezpečnostní organizace založená třemi univerzitami.CyberCampusCZ se sídlem v Brně soustředí na jednom místě klíčové subjekty, kompetence, aktivity a infrastrukturu s cílem posilovat odolnost společnosti a chránit demokratické hodnoty, ekonomický blahobyt i kvalitu životů. Jeho součástí je CyberSecurityHub, expertní kyberbezpečnostní organizace založená třemi univerzitami.

Pražská debata je závěrečnou z veřejných akcí, které pořádá ČTK Connect v tomto roce v různých částech republiky. Přímý přenos poběží na YouTube, webu ceskenoviny.cz, FB ČTK Connect a dále na portálech iDNES.cz, lidovky.cz, aktualne.cz a newstream.cz.  

Cílem těchto setkání není pouhá diskuse, ale zároveň snaha motivovat a inspirovat ty, kdo o fondech EU vědí, ale nad jejich využitím stále váhají. Dotazy jsou možné klást přes Slido: #EUFondyJV. Záznam bude po skončení pořadu k dispozici na YouTube a v sekci věnované tomuto projektu na webu ČTK České noviny

V aktuálním programovém období 2021–2027 může Česko dosáhnout až na 21,1 miliardy eur (550,5 miliardy korun). 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Telefonování je totéž co zpěv? Neschválený zákaz mobilů v MHD vyvolává rozpaky

Típněte mobil, sedíte příliš blízko řidiče, velí piktogramy v příměstských busech. Problém je v tom, že je nikdo neposvětil. „Řidič by neměl tyto piktogramy či upozornění vůbec používat,“ potvrdili...

Lidé v obci blokují silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházejí

V šest hodin ráno začala blokáda silnice v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé i obec tak protestují proti opakovanému oddalování termínu zprovoznění téměř dokončené dálnice D49, která se buduje už 17...

25. srpna 2025  6:02,  aktualizováno  9:05

Hasiči zasahovali při požáru bytovky na Praze 5. Z domu se lidé dostali přes žebřík

Hasiči v pondělí ráno zasahovali v Praze na Barrandově u požáru bytového domu. Oheň zasáhl a zničil jeden byt. Dům muselo během zásahu opustit dvacet lidí, někteří pomocí automobilového žebříku....

25. srpna 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Na šumavské Kvildě ráno klesla teplota k minus pěti stupňům Celsia

V Jihočeském kraji dnes meteorologové zaznamenali další chladné ráno. Na Šumavě mrzlo, poblíž Kvildy na Prachaticku klesla teplota k minus pěti stupňům Celsia....

25. srpna 2025  7:25,  aktualizováno  7:25

Stavba mostu u Habrů přešla do další fáze, neukáznění řidiči však zůstávají

Práce na stavbě silničního mostu na silnici 38 u Habrů na Havlíčkobrodsku se dostávají do další fáze. Spodní část mostu je dokončená, dělníci se přesouvají k betonáži nosné konstrukce. Stavbu bude...

25. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Živě: O politice soudržnosti v Praze

25. srpna 2025  8:25

Krásné orchideje na louce v Českém středohoří chrání proti zvěři klece

Desítky kovových klecí, v nichž se nacházejí krásné, ale kriticky ohrožené orchideje především druhu pětiprstka hustokvětá, jsou nyní k vidění na louce pod Solanskou horou nedaleko Chrášťan v Českém...

25. srpna 2025  7:59

V parku v Tyršově ulici v Žatci je nové posezení

Lidé mohou vyzkoušet posezení na třech dřevěných krychlích a jednom umělecky zpracovaném dubu.

25. srpna 2025  7:59

V části Topolové ulice v Mostě nově nesmějí parkovat dodávky

První lokalitou, kde byla regulace zavedena, je ulice Topolová za bytovým domem bloku 525.

25. srpna 2025  7:59

Ze stejné benzinky na Teplicku dvakrát ukradl cigarety za více než 200 tisíc korun

Zloděj se na čerpací stanici vydal krást v květnu a v polovině srpna. Ve druhém případě ho policisté dopadli v jeho voze i s lupem.

25. srpna 2025  7:59

Nové projekty zkvalitní vnitřní prostředí Ostravské univerzity. Zaměří se na pracovní podmínky, inovace i podporu návratu do výzkumu

25. srpna 2025  7:50

Nadšenci dokončují pomník pro piloty RAF. Dovezli obří balvan ze Slovenska

Na hrdinství československých vojenských pilotů Royal Air Force (RAF) za druhé světové války chce upozornit netradiční pomník, který vzniká v Třebenicích na Litoměřicku. Téměř dvacetitunový...

25. srpna 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Ve Šluknově přibylo deset nových kontejnerů na plast

Město chce novinkou předejít tomu, aby byly stávající popelnice přeplňovány.

25. srpna 2025  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.