Živě: Od obráběcích strojů po humanoidy. MSV 2026 ukáže průmysl v celé jeho šíři

V úterý 29. září můžete od 12:30 sledovat živě tiskovou konferenci k letošnímu ročníku MSV.
Letošní veletrh staví na jednoduchém principu: technologie naživo, byznys osobně. Technické parametry stroje nebo výrobního řešení je možné najít během několika minut online. Na MSV ale návštěvníci mohou tyto technologie vidět v provozu, porovnat různá řešení a přímo se potkat s lidmi, kteří za nimi stojí. „V průmyslu se řada zásadních obchodních rozhodnutí nerodí během jednoho jednání. Stojí za nimi důvěra, dlouhodobé vztahy a schopnost najít partnera, který dokáže nabídnout řešení pro konkrétní potřebu firmy. Právě v tom má MSV svou sílu. Během čtyř dnů propojuje výrobce, dodavatele i zákazníky napříč celým průmyslovým řetězcem a vytváří prostor, kde mohou vznikat nové obchodní příležitosti,“ sdělil Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.
„Česko je průmyslová země a pokud si chceme tuto pozici udržet, musíme být schopni držet krok v produktivitě, automatizaci, digitalizaci i nových technologiích. Nestačí o inovacích pouze mluvit, rozhodující je dostat je co nejrychleji do reálné výroby. Mezinárodní strojírenský veletrh je v tomto naprosto unikátní platformou. Na jednom místě propojuje české i zahraniční firmy, výzkum, technologie a stát a ukazuje, kam se průmysl skutečně posouvá. Pro nás je zásadní, aby české podniky měly podmínky investovat, růst a obstát v mezinárodní konkurenci,“ řekl 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
V den zahájení MSV se již tradičně uskuteční Sněm Svazu průmyslu a dopravy. „Konkurenceschopnost se rozhoduje teď, a nerozhoduje se jen v Praze. Proto letos přinášíme na Sněm výrazný evropský rozměr. Do Brna přijede francouzský ministr průmyslu Sébastien Martin i zástupci evropského byznysu, se kterými chceme mluvit o tom, co musí Evropa skutečně změnit, aby se vrátila do hry. Zároveň si ale musíme říct, co pro konkurenceschopnost dokážeme a musíme udělat sami doma. Proto na Sněmu povedeme přímou debatu s ministry resortů, které mají zásadní vliv na podmínky pro český průmysl – od hospodářské politiky a dopravy přes vzdělávání až po trh práce,“ uvedl Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
To nejdůležitější z průmyslu na jednom místě
Jednou z největších předností MSV je jeho mezioborovost. Společně s pěticí specializovaných veletrhů IMT, PLASTEX, WELDING, FOND-EX a PROFINTECH propojí obrábění a tváření, svařování, slévárenství, plasty a povrchové úpravy s automatizací, robotikou, digitalizací, logistikou a dalšími technologiemi. Zaplněno bude devět výstavních hal a pevnými pilíři akce nadále zůstávají obrábění a tváření. Také v těchto tradičních oborech přitom návštěvníci uvidí řadu technologických novinek.
Výrobní podniky napříč odvětvími se v současné době potýkají se zásadní otázkou, jak vyrábět rychleji a efektivněji. Vystavovatelé ve svých expozicích přicházejí například s řešením, jak zajistit inventuru bez zastavení provozu, lakovat nový výrobek během několika minut bez programátora a bez znalosti robotických jazyků nebo jak na jednom stroji vyrobit komponenty pro koloběžku i kombajn.
Digitální továrna 2.0: technologie mají smysl, když pomáhají člověku
Jedním z hlavních center digitalizace bude Digitální továrna 2.0. Jejím zlatým partnerem je Národní centrum Průmyslu 4.0, které společně se svými partnery připravilo expozici pod společným heslem United by Innovation. Představí technologie a služby, které propojují člověka s roboty, umělou inteligencí a daty. Prezentovat se zde budou RICAIP Testbed Praha a Brno, Siemens, KUKA, Česká spořitelna, Smart Informatics, Škoda Auto, T-Mobile, DEL a Murrelektronik.
Návštěvníci expozice uvidí spolupráci člověka s humanoidním robotem, digitální dvojčata strojů i celých podniků, průmyslový metaverse, 5G komunikaci nebo technologie pro průmyslovou AI. „Dnes už není otázkou, zda robot nebo umělá inteligence dokážou člověka v některých činnostech zastoupit. Mnohem zajímavější je, jak jejich schopnosti využít tak, aby člověk mohl dělat práci, na kterou by sám nestačil – bezpečněji, přesněji nebo s menší fyzickou zátěží. A právě o tom je podle mě další etapa Průmyslu 4.0: ne o nahrazování člověka technologiemi, ale o jejich smysluplném propojení,“ řekl Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0.
Širší veřejnost může v expozici zaujmout nejnovější model Škoda Auto Peaq, masážní robot, chytré brýle pro překlady nebo živá ukázka hasičského zásahu, ve kterém hlavní roli budou hrát řešení nové generace – autonomní robopsi a drony.
Robotika ukáže svaly. A letos také mozek
Robotika bude rezonovat i v dalších pavilonech napříč veletrhem. Po úspěšné loňské premiéře se do pavilonu P vrátí společná expozice ROBOTY. Návštěvníci zde uvidí automatizované obráběcí pracoviště, technologie pro uchopování nebo dokonce možnosti vzdáleného servisu pomocí chytrých brýlí. Návštěvníci se mohou také naživo utkat s robotem ve strategické hře Nim.
Robotice se bude věnovat jednodenní ROBO MEET UP: Roboty ve strojírenství ve čtvrtek 8. října. Program otevře témata konkurenceschopnosti, automatizované výroby, flexibility, svařování, AI nebo konkrétních aplikací a jejich návratnosti.
Humanoidi míří do reálného provozu
Jedním z nejvýraznějších témat letošního ročníku bude humanoidní robotika. Roboti připomínající stavbou lidská těla se postupně přesouvají z výzkumných laboratoří směrem k praktickému využití. Jejich výhodou je, že se dokážou pohybovat v prostředí původně vytvořeném pro člověka – mohou používat běžné pracovní prostory, manipulovat s předměty nebo pracovat u pracovního stolu.
Na letošním MSV se představí hned několik typů humanoidních robotů, které ukážou různé cesty jejich praktického využití. Návštěvníci se budou moci setkat například s humanoidem určeným pro přímou interakci s lidmi, s roboty vyvíjenými pro nasazení v průmyslovém prostředí nebo s Georgem, prvním českým humanoidem mířícím do průmyslových provozů. Odborníci z Interdisciplinárního centra humanoidní robotiky CIIRC ČVUT zároveň představí možnosti nasazení těchto technologií v praxi.
Společnost Schaeffler na brněnský veletrh zavítá v rámci evropské roadshow s unikátním truckem, ve kterém zájemci uvidí nejen humanoidní robotiku, ale také elektrické pohony, chytrou senzoriku nebo řešení pro letectví.
Dvě pódia s ukázkami z reálné praxe
Novinkou letošního programu bude Technology Stage v pavilonu P, která propojí výrobce technologií, jejich zákazníky, výzkumné organizace a vzdělávací instituce. Formou panelových diskuzí představí aktuální stav obrábění, svařování a také materiálové inženýrství i slévárenství. Digi Stage v Digitální továrně 2.0 nabídne case studies i diskuze na aktuální témata jako kybernetická bezpečnost v průmyslu, zapojení robotů do výroby nebo budoucnost automatizace.
Česká národní expozice propojí firmy se státem
Součástí MSV 2026 bude také Česká národní expozice, v níž se pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu představí celkem 13 státních institucí zaměřených na podporu podnikání, inovací a exportu. Na jednom místě tak propojí české firmy se státní správou i dalšími partnery a nabídne možnost konzultovat rozvojové plány, získat informace o financování nebo vstupu na zahraniční trhy a navázat nové obchodní kontakty. Program se zaměří také na aktuální témata českého průmyslu, jako jsou umělá inteligence, 5G, digitalizace, energetika, nové výrobní technologie nebo technické vzdělávání, a nabídne i praktické ukázky technologií. Ve čtvrtek se expozice promění v Meeting Point CzechTrade, kde budou moci firmy se zahraničními specialisty diskutovat možnosti svého působení na vybraných trzích.
Inovace dostanou větší prostor
Proměnou letos projde také jedna z nejstarších tradic MSV. Zlatá medaile MSV se uskuteční již pošedesáté a vrací se v modernizované podobě. Soutěž nabídne tři kategorie, které vedle technické úrovně zohlední také připravenost řešení pro trh, ekonomickou efektivitu a obchodní potenciál. Ocenění budou udělena za inovaci v průmyslu, exponát technologických veletrhů a mimořádný univerzitní projekt. Součástí budou také speciální ocenění pro ženu v průmyslu, osobnost českého strojírenství a cena společnosti Veletrhy Brno.
Vedle Zlatých medailí budou na MSV opět uděleny ceny za průmyslový design ve spolupráci s Design Centrem CzechTrade. Zahajovací den veletrhu bude spojen také s vyhlášením výsledků soutěže Manažer roku, která propojuje svět průmyslu, podnikání a managementu.
Brno místem mezinárodního průmyslového dialogu
Další silnou stránkou MSV je koncentrace obchodních partnerů a rozhodujících osobností průmyslu z Česka i zahraničí. Do Brna i letos přijedou oficiální zahraniční účasti a obchodní mise z celého světa. Potvrzen je například příjezd delegací z Egypta, Francie, Japonska, Kanady, Kyrgyzstánu, Nizozemska, Slovenska, USA a Uzbekistánu. Kromě České národní expozice zde své národní stánky budou mít také Čína, Francie, Indie, italská Brescia, Japonsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Baskicko a Ukrajina.
Významnou událostí bude historicky první zasedání ISTMA Europe v České republice. Organizace zastupující evropské výrobce nástrojů a forem bude v Brně diskutovat mimo jiné o konkurenceschopnosti průmyslu a ochraně evropského know-how.
Čtyři dny pro technologie, kontakty i nové příležitosti
Vedle technologických expozic nabídne MSV desítky příležitostí k odborným diskuzím a obchodním jednáním. Klíčovými konferenčními událostmi budou kromě Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR v úterý 6. října také manažerský summit DEFENCEO, zaměřený na zakázky v obranném průmyslu ve středu 7. října, a 3D Fórum ve čtvrtek 8. října. Součástí doprovodného programu budou například i odborné semináře k exportním možnostem v Indii či Německu.
Na obchodní rozměr veletrhu naváže také tradiční matchmakingová platforma Kontakt-Kontrakt, která umožňuje vystavovatelům a návštěvníkům předem naplánovat B2B jednání s českými i zahraničními partnery.
Pořadatelé veletrhu letos zavádějí rozšířenou distribuci badgů pro návštěvníky. Zájemci si ho mohou vytisknout doma i ve speciálních místech přímo na akci. Díky naskenování QR kódu se kontaktní údaje uloží do mobilu a lze se tak jednoduše propojit s vystavovateli i dalšími návštěvníky.
Nejvýhodnější vstupenky jsou k zakoupení online na www.msvbrno.cz.
Zdroj: Veletrhy Brno
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59356.