Živě: Odborná debata o moderní diagnostice a výzkumu zahájí Noc vědy v Masarykově onkologickém ústavu

Přenos debaty z přednáškového sálu Centra onkologické prevence Masarykova onkologického ústavu v Brně můžete sledovat od 16:00.
K debatě usednou přední odborníci z nově otevřeného Centra onkologické prevence, ředitel národní sítě biobank (BBMRI.cz) ale i pacientka, které odběry i diagnostika zachránily život.
- Doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. - výkonný ředitel infrastruktury BBMRI.cz - Síť českých biobank a Banky biologického materiálu MOÚ
- Doc. MUDr. Jana Halámková, Ph.D. - vedoucí lékařka Oddělení preventivních onkologických prohlídek
- Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. - vedoucí úseku molekulární patologie
- Marie Ředinová - Sdružení stomiků ILCO
Zdroj: Masarykův onkologický ústav
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59332.