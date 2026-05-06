Živě: Odborný kulatý stůl – Odklad reprodukce a reprodukční zdraví v Česku

Přenos debaty z PressCentra ČTK můžete sledovat od 10:00.
V Česku se rodičovství systematicky posouvá do vyššího věku. Zatímco mladé generace odkládají rozhodnutí o založení rodiny, roste zároveň rozdíl mezi tím, kolik dětí plánují – a kolik jich skutečně mají. Nová studie výzkumného institutu SYRI upozorňuje, že tento trend má nejen zdravotní, ale i zásadní socioekonomické dopady.
Co debata otevře
Diskuse se zaměří na klíčové otázky současnosti:
- Proč lidé odkládají rodičovství a jaké faktory jejich rozhodování ovlivňují
- Jak velký je rozdíl mezi očekáváním a reálnými biologickými možnostmi
- Jakou roli hraje asistovaná reprodukce – a kde jsou její limity
- Jaké dopady může mít nízká porodnost na důchodový systém, zdravotnictví i sociální infrastrukturu
Studie Národního institutu SYRI přitom upozorňuje, že mladí lidé často přeceňují možnosti moderní medicíny a podceňují biologické limity plodnosti, což může vést k situaci, kdy se plánované rodičovství nepodaří realizovat vůbec.
HOSTÉ:
Autorky studie o odkladu reprodukce a reprodukčním zdraví v ČR z Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy:
Prof. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
RNDr. Adéla Volejníková
RNDr. Eva Waldaufová
Lékaři
MUDr. Martin Kučera, Ph.D. – specialista IVF, klinika ISCARE
MUDr. Miloš Černý – specialista IVF, klinika GENNET
Makroekonom
PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. – ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK
Odklad rodičovství není pouze individuální rozhodnutí. Jak upozorňují odborníci, jde o trend, který může v horizontu několika dekád zásadně ovlivnit:
- demografickou strukturu populace
- dostupnost pracovní síly
- udržitelnost důchodového systému
- kapacity zdravotní a sociální péče
Debata si klade za cíl otevřít širší veřejnou diskusi o tom, zda má dnešní generace skutečně dostatek informací pro své rozhodování – a jaké důsledky může mít jejich odkládání v čase.
Partneři akce: GENNET a ISCARE
