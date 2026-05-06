Živě: Odborný kulatý stůl – Odklad reprodukce a reprodukční zdraví v Česku

Praha 6. května (PROTEXT) - ČTK Connect a Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pořádají 6. května kulatý stůl ke studii Národního institutu SYRI – Odklad reprodukce a reprodukční zdraví v Česku, na kterém budou demografická data konfrontována s klinickou praxí i ekonomickými dopady. Vystoupí autorky studie, specialisté z IVF klinik a socioekonom.

V Česku se rodičovství systematicky posouvá do vyššího věku. Zatímco mladé generace odkládají rozhodnutí o založení rodiny, roste zároveň rozdíl mezi tím, kolik dětí plánují – a kolik jich skutečně mají. Nová studie výzkumného institutu SYRI upozorňuje, že tento trend má nejen zdravotní, ale i zásadní socioekonomické dopady.

Diskuse se zaměří na klíčové otázky současnosti:

  • Proč lidé odkládají rodičovství a jaké faktory jejich rozhodování ovlivňují
  • Jak velký je rozdíl mezi očekáváním a reálnými biologickými možnostmi
  • Jakou roli hraje asistovaná reprodukce – a kde jsou její limity
  • Jaké dopady může mít nízká porodnost na důchodový systém, zdravotnictví i sociální infrastrukturu

Studie Národního institutu SYRI přitom upozorňuje, že mladí lidé často přeceňují možnosti moderní medicíny a podceňují biologické limity plodnosti, což může vést k situaci, kdy se plánované rodičovství nepodaří realizovat vůbec.

HOSTÉ:

Autorky studie o odkladu reprodukce a reprodukčním zdraví v ČR z Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy: 
Prof. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. 
RNDr. Adéla Volejníková 
RNDr. Eva Waldaufová

Lékaři 
MUDr. Martin Kučera, Ph.D. – specialista IVF, klinika ISCARE 
MUDr. Miloš Černý – specialista IVF, klinika GENNET

Makroekonom 
PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. – ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK

Odklad rodičovství není pouze individuální rozhodnutí. Jak upozorňují odborníci, jde o trend, který může v horizontu několika dekád zásadně ovlivnit:

  • demografickou strukturu populace
  • dostupnost pracovní síly
  • udržitelnost důchodového systému
  • kapacity zdravotní a sociální péče

Debata si klade za cíl otevřít širší veřejnou diskusi o tom, zda má dnešní generace skutečně dostatek informací pro své rozhodování – a jaké důsledky může mít jejich odkládání v čase.

Partneři akce: GENNET a ISCARE

Zdroj: ČTK Connect

