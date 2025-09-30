Živě: Odborný kulatý stůl Psychomodulační látky v praxi

10:00–10:15 | Zahájení: Proč jsme tady
Moderátor: Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip.; předseda správní rady Think tanku Racionální politiky závislostí
• Regulace PML: kde jsme a kam míříme
• Kratom jako pilotní projekt – ukázka možností i slabin
10:15–10:30 | Úvodní slovo
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA;
předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Parlamentu České republiky (TBC)
10:30–10:45 | Kde stojíme dnes
Prezentace: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.;
poradce národního protidrogového koordinátora ČR, ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce
• Analýza toho, co se podařilo a kde jsou hlavní slabiny
10:45–11:30 | Diskusní blok I
• Nedostatečné kapacity (finanční, lidské, institucionální)
• Nejasnosti v legislativě a regulačním rámci
• Monitoring a evaluace
• Spotřební daň na PML
• Potřeba stabilního financování a dlouhodobých strategií
• Hosté:
– RNDr.Hana Bendová, Ph.D.; vedoucí Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti a vedoucí Oddělení biomedicíny Státního zdravotního ústavu
– Mgr. Jan Farkač; předseda správní rady Ústavu pro Evropskou legislativu
– Mgr.Pavla Chomynová,Ph.D.; vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti
– Ing.Lucia Kiššová; ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky
11:45–12:30 | Diskusní blok II
• Dovoz mimo EU a jeho regulace
• Nastavení standardů kvality a bezpečnosti
• Rozdíly v přístupu kontrolních orgánů
• Spolupráce s prodejci vs. nárůst šedého trhu
• Otázka bezpečnosti a kvality dovozu z Asie
• Větší zapojení dotčených komunit a odborné veřejnosti
• Zajištění datové základny a transparentníhovyhodnocování
• Jak posílit koordinaci mezi rezorty a regiony
• Hosté:
– doc.Ing.Martin Kuchař, Ph.D.; vedoucí Laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek na Vysoké škole chemicko-technologické
v Praze
– doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.; poradce národního protidrogového koordinátora ČR, ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce
– Jan Šulc; člen rady Unie Lidí se Zkušeností se Závislostí
– MUDr. Pavel Kubů; odborná rada Think tanku Racionální politiky závislostí
– Slavomír Zích; spoluzakladatel Česko–Slovenská Asociace za Kratom a Psychomodulační Látky
12:30–12:45 | Závěr: Shoda a doporučení
• Kratom jako lakmusový papírek zákona o PML
• Společná formulace prioritních kroků pro jeho lepší regulaci
• Dohoda na policy brief: doporučení nejen obecně, ale i konkrétně k regulaci kratomu