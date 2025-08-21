Živě: Operace Naděje - Štefan

Program moderují Nora Fridrichová a Jindřich Šídlo. Postupně se u nich vystřídá 25 hostů. Například Michael Romancov (politický geograf), Vlastislav Bříza (bezpečnostní expert), Lenka Víchová (ukrajinistka), Tomáš Pojar (národní bezpečnostní poradce), Lenka Klicperová (novinářka), Prokop Tomek (historik VHÚ), Tomáš Kopečný (vládní zmocněnec pro Ukrajinu), Dana Drábová (předsedkyně SÚJB), Tomáš Soušek (expert na ruské letectvo), Adéla Knapová (novinářka žijící v Charkově), Dalibor Dědek (podnikatel), Přepište dějiny a další.
Podrobný program lze najít na www.operacenadeje.cz
Akce se koná ve spolupráci s organizátory festivalu Never More.