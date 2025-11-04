Živě: Ostrava představí vítězný návrh podoby Nových Bazalů

Vítěze architektonické soutěže na fotbalový stadion Nové Bazaly dnes oznámí zástupci statutárního města Ostrava. Stadion vyroste v místě svého předchůdce, kde své největší úspěchy zažil v letech 1959-2015 Baník Ostrava.

Přímý přenos z tiskové konference, na které bude představen vítězný návrh  fotbalového stadionu Nové Bazaly můžete dnes po deváté hodině shlédnout níže.

Myšlenka na projekt Nových Bazalů se zrodila koncem roku 2023. Poté, co městem zadaná studie z února 2024 prokázala, že výstavba stadionu je v daném místě možná, schválilo město v říjnu téhož roku podmínky architektonické soutěže, kterou zvládlo ještě v prosinci vyhlásit. Tato soutěž vyvolala v architektonickém světě vlnu zájmu. Přihlásilo se do ní více než třicet ateliérů napříč celým světem, mnohdy se jednalo o známá a renomovaná studia. V únoru letošního roku ostravská radnice vyzvala deset z nich, aby poslaly své návrhy. V termínu, který byl stanoven na 29. květen 2025, tak učinilo devět oslovených.

Porota, v čele s význačnou irskou architektkou Valerie Mulvinovou, doporučila radě města uprostřed června čtveřici návrhů, postupujících do závěrečné fáze. Kvarteto úspěšných své návrhy precizovalo a dopracované znovu předvedlo porotě během podzimu. Na sklonku října se porota znovu sešla a stanovila pořadí návrhů, přičemž vybrala nejlepší z nich. Rada města poté rozhodla, že právě ten je absolutním vítězem, který určí podobu Nových Bazalů. Tento návrh, stejně jako dalších osm soutěžních projektů, bude právě dnes představen.

Citace primátora Mgr. Jana Dohnala:

Všechny finálové návrhy podoby Nových Bazalů měly světovou úroveň, ale jeden z nich přece jen vyčníval. Bylo fascinující sledovat, jak se architekti dokázali vypořádat s geniem loci Bazalů a propojit tradici s moderním pojetím stadionu. Těším se, vítězný návrh v průběhu dnešního dne  představíme veřejnosti.

Nové Bazaly budou po své výstavbě stadionem vrcholné mezinárodní úrovně. Nabídnou kapacitu kolem 20.000 diváků, všechna sedadla budou k sezení a chybět nebude moderní zázemím včetně restaurací, kaváren, obchodů nebo sportovního muzea. Nové Bazaly poslouží rovněž komunitním akcím. Realizace tohoto projektu v neposlední řadě zajistí návrat Baníku na místo historicky spojené s jeho identitou a umožní pořádání ligových i mezinárodních zápasů. Stadion bude certifikován podle standardu BREEAM, kdy využije nejnovější technologie v oblasti energetické účinnosti a udržitelnosti. Nové Bazaly se taktéž zařadí mezi výrazné architektonické městské dominanty. Návrh pamatuje také na dopravní aspekt, stadion proto bude velmi dobře dostupný jak individuální, tak hromadnou dopravou. 

Stavební práce by mohly začít na podzim 2029, předpokládá se, že potrvají do konce roku 2031.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

4. listopadu 2025  9:52

Pátý ročník CNSC: 349 vzorků ze 14 zemí a nový standard kvality

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha, Anděl

Blízká setkání nového druhu... První den běžného provozu tramvaje 52T s cestujícími

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

