Živě: Podpis smluv mezi společností Škoda JS ze Skupiny ČEZ a britskou společností Rolls-Royce SMR

Přímý přenos podpisu smluv můžete sledovat od 8:00.
Škoda JS tak navazuje na dřívější úspěch, kdy se stala jedním ze dvou dodavatelů dalších klíčových komponent jaderného ostrova. První malý modulární reaktor v Česku by měl vzniknout ve druhé polovině 30. let v Temelíně.
Kromě ministra a velvyslance se dále zúčastní generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, generální ředitel Rolls-Royce SMR Chris Cholerton a generální ředitel Škody JS Karel Bednář.
Zdroj: ČEZ a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59261.