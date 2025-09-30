Živě: Podzimní a předvánoční novinky nakladatelství Argo

V úterý 30. 9. nakladatelství Argo již tradičně představí své podzimní a předvánoční novinky. Na setkání vystoupí autoři, překladatelé i redaktoři, aby vás seznámili s tím, co v nejbližších měsících vyjde.

Přenos tiskové konference můžete sledovat od 10:00

 

Z autorů bude na místě Alexej Stavruk se svojí novou knihou povídek Kulminace léta, autor historických románu Martin Chadima s románem ve stínu Bafometa, Marek Technik, který se objevil v širší nominaci na Magnesii Literu 2023 za předchozí román Varování, představí svůj nový počin Melancholie, Petr Wolf napsal temnou a krvavou knihu Error in Calculato o tom, co se stane, když vás konec světa potká v Sudetech. Z non-fiction literatury se setkáte s Do Thu Trang, autorkou populárního blogu Asijatka.cz, která ve své stejnojmenné knize rozebírá složitost rodinných vztahů i vlastní identity druhé vietnamské generace v Česku, a Lukáše Dolanským a jeho vyznáním Barvy mého Londýna.
O knize Larse Myttiga promluví legendární překladatelka Jarka Vrbová, Michal Půček a zástupci Doxu předtaví Daniela Kehlmanna a informují o jeho návštěvě festivalu Fall. Redaktoři Arga pak poodhalí něco z toho, co mají právě na stole.

 

 

 

 

