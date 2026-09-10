Živě: Praha pod napětím - Byznys snídaně podcastu Vysoké napětí

Přenos debaty z PressCentra ČTK můžete sledovat od 9:30.
Panelisté:
- Milan Hampl (PREdistribuce) – pohled PREdistribuce
- Zdeněk Müller (ČVUT) – technický pohled na distribuci
- Jiří Gavor (ENA) – cenové dopady na koncového zákazníka
- Jan Chabr – energetická bezpečnost Prahy
Program živého vysílání:
- 9:30 — ZAHÁJENÍ + 1. PŘEDNÁŠKA Ucpané evropské sítě aneb Když není, kde brát (ani kam dávat)
- 9:35 — PANELOVÁ DISKUZE #1: UCPANÉ SÍTĚ Kapacita distribučních sítí, jejich modernizace a připravenost na rostoucí energetické nároky. Témata: digitalizace, elektrifikace, OZE, baterie, DSR a budoucí spotřeba.
- 10:25 — OTÁZKY Z PUBLIKA
- 10:30 — přestávka
- 10:45 — 2. PŘEDNÁŠKA Energetická situace a rizika pro Prahu a Českou republiku
- 10:50 — PANELOVÁ DISKUZE #2: PRAHA NA PRAHU NOVÉ ENERGETICKÉ KRIZE Jak je Praha připravena na případnou energetickou krizi? Trhy, energetická odolnost, infrastruktura, bezpečnost, blackouty a budoucí rozvoj distribuční sítě.
- 11:40 — OTÁZKY Z PUBLIKA
- 11:45 — ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Hlavní závěry a doporučení z dnešní Byznys snídaně
Zdroj: TALK