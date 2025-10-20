Živě: Představení dat z průzkumu mezi českými startupisty

Přenos tiskové konference z PressCentra ČTK můžete sledovat od 10:00.
Program:
- Výsledky prvního průzkumu svého druhu v Česku – unikátní vhledy od 222 startupistů a investorů.
- Interpretace hlavních sdělení od zástupců České startupové asociace, ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a dalších.
- Diskuze s respondenty průzkumu, startupisty a investory: jak vnímají české podnikatelské prostředí? Co je brzdí a co by jim naopak pomohlo?
- Přehled akčních kroků a doporučení, která z výsledku šetření plynou – jak smysluplně podpořit podnikatelské prostředí v Česku.
Hosty budou:
- Martin Jiránek | předseda, Česká startupová asociace
- Markéta Přenosilová | Startup Europe ambasador, CzechInvest
- Štěpán Hofman | náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu
- Kamila Zahradníčková | CEO Lakmoos AI
- Jitka Paterová | zakladatelka Eterny
- Roman Sysel | spoluzakladatel Adam
- Petr Vítek | spoluzakladatel a generální partner Tillia Impact Ventures
- Jan Staněk | generální partner Purple Ventures