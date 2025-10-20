Živě: Představení dat z průzkumu mezi českými startupisty

Česká startupová asociace dnes představí klíčová data a výstupy z dotazníkového šetření mezi více než 200 startupisty. Dozvíte se také navazující doporučení ke zlepšení systémové podpory českého startupového sektoru. Organizátory průzkumu bylo ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Českou startupovou asociací, CzechInvestem a analytickým útvarem Úřadu vlády. Výsledky představí Kamila Zahradníčková, CEO startupu Lakmoos AI. Svůj pohled na současné překážky i potřebné změny doplní zástupci startupů a investorů, kteří se průzkumu zúčastnili.

Přenos tiskové konference z PressCentra ČTK můžete sledovat od 10:00.

Program:

  • Výsledky prvního průzkumu svého druhu v Česku – unikátní vhledy od 222 startupistů a investorů. 
  • Interpretace hlavních sdělení od zástupců České startupové asociace, ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a dalších.
  • Diskuze s respondenty průzkumu, startupisty a investory: jak vnímají české podnikatelské prostředí? Co je brzdí a co by jim naopak pomohlo? 
  • Přehled akčních kroků a doporučení, která z výsledku šetření plynou – jak smysluplně podpořit podnikatelské prostředí v Česku.

Hosty budou:

 

