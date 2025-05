Živě: Představení finalistů prestižní ekologické soutěže E.ON Energy Globe

Sledujte přenos z Radlické kulturní sportovny od 9:30

Hlasování na webu www.energyglobe.cz potrvá až do konce srpna. Celkový vítěz bude vyhlášen na třetím ročníku E.ON Ekofestivalu, který se uskuteční v sobotu 6. září v Brně v areálu Nové Zbrojovky.

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence a jejich projekty, které zlepšují krajinu kolem nás, šetří přírodu a energie a přispívají k trvalé udržitelnosti. Do letošního sedmnáctého ročníku se od začátku roku přihlásilo o 35 % projektů více než v minulém roce. Každý projekt má svého ambasadora z řad známých osobností, který ho provede následujícími třemi měsíci a bude se pro něj snažit získat co největší podporu. Svůj projekt podporují a propagují herci Jitka Čvančarová, Saša Rašilov, Jan Cina, Gabriela Heclová a Marek Lambora či skateboardista Maxim Habanec. Tváří celé soutěže je herečka a zpěvačka Veronika Khek Kubařová, která E.ON Energy Globe podporuje řadu let.

Vítěz si ze soutěže odnese 500.000 korun na další rozvoj svého projektu a další finalisté dostanou ceny od ostatních partnerů soutěže. Nakoupit produkty za 100.000 korun budou moci účastníci u společnosti Ptáček – topení, voda, plyn. Voucher v hodně 50.000 korun na nákup v obchodech Hornbach věnovala společnost Hornbach Baumarkt CS. Své produkty v hodnotě 50.000 korun věnuje společnost DE Dietrich a produkty ve stejné částce daruje i společnost Trilux. Novým partnerem je pak společnost Tierra Verde, která věnuje finalistům voucher v hodnotě 50.000 korun.